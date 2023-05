Lisa Krusche vince il Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2023 con il suo romanzo d’esordio

Lisa Krusche, autrice di “L’universo è dannatamente grande e supermistico” (Edizioni San Paolo), è stata annunciata come vincitrice del Premio Strega Ragazze e Ragazzi nella categoria del miglior libro d’esordio 2023. Il presidente del Comitato scientifico del premio, Giovanni Solimine, ha fatto l’annuncio durante un incontro dedicato ai giovani giurati nell’Arena Bookstock del Salone Internazionale del Libro di Torino, condotto da Alessandro Barbaglia, scrittore e libraio.

Il Comitato, composto da Anna Baldi, Simonetta Bitasi, Lorenzo Cantatore, Eliana Conti, Maria Greco, Martino Negri, Elena Pasoli, Giovanni Solimine, Ilaria Tagliaferri, Nadia Terranova, Marcella Terrusi e Virginia Tonfoni, ha motivato la scelta in questo modo:

“Inaspettato, fresco, umoristico e tenero, il romanzo di esordio di Lisa Krusche è una vera rivelazione. Il racconto è cinematografico, struggente e dotato di una tensione narrativa e poetica che cattura il lettore in un ritmo giocoso e inarrestabile. Ci sono adulti imperfettissimi, ritratti senza zucchero, legami sgangherati, un’amica ispirante quanto eccentrica, il mutismo selettivo di chi ne ha viste troppe. C’è il senso della famiglia di elezione, il processo di scegliersi e prendersi cura gli uni degli altri, accettarsi e muoversi insieme per una missione comune, meglio se utopica, visionaria e cosmica.”

Nell’incontro dedicato ai libri finalisti erano presenti anche Anne Becker, autrice de “La più bella nuotata della mia vita” (uovonero), tradotto da Claudia Valentini, e Amelia Mellor, autrice de “La magica libreria delle meraviglie” (Edizioni EL), tradotto da Federica Merati.

Lisa Krusche ha ricevuto una targa e un premio in denaro offerti da Strega Alberti Benevento. Il premio alla traduttrice Anna Patrucco Becchi è stato offerto da BolognaFiere.

BPER Banca, main partner del Premio, consegnerà due riconoscimenti in denaro, destinati all’acquisto di attrezzature scolastiche, a una scuola che compone la giuria della categoria 6+ e a una scuola della categoria 8+, per le originali attività di promozione della lettura svolte a partire dai libri finalisti. Sarà inoltre premiato uno studente della giuria 11+ per la migliore recensione a un libro finalista nella propria categoria di concorso.

Alessandro Barbaglia ha anche annunciato la prima selezione delle categorie di concorso 6+, 8+ e 11+. I premi per ciascuna categoria saranno assegnati nel mese di dicembre da una giuria composta da 253 scuole primarie e secondarie di primo grado in Italia e all’estero.

CATEGORIA 6+

Pierdomenico Baccalario, L’investigatto e lo scassinatoro, HarperCollins Italia, illustrato da Alessandro Parodi. Matthew Cordell, Ugo e Poppy. Così diversi, così amici!, Terre di Mezzo, tradotto da Sara Ragusa. Luigi Dal Cin, Nuvole a dondolo, Einaudi Ragazzi, illustrato da Serena Mabilia. Ulrich Hub, L’anatra zoppa e la gallina cieca, Rizzoli, illustrato da Jörg Mühle, tradotto da Bérénice Capatti. Claire Lebourg, Le vacanze di Bris, Babalibri, tradotto da Mario Sala Gallini. Silvia Vecchini, Jole, Topipittori, illustrato da Arianna Vairo.

CATEGORIA 8+

Alice Butaud, Le bambine di solito non salgono così in alto, La Nuova Frontiera Junior, illustrato da François Ravard, tradotto da Silvia Turato. Nicola Cinquetti, L’estate balena, Bompiani. Nizrana Farook, La ragazza che rubò un elefante, Emons Edizioni, illustrato da David Dean, tradotto da Marcella Majnoni. Inés Garland, Lilo, uovonero, illustrato da Maite Mutuberria, tradotto da Francesco Ferrucci. Lisa Krusche, L’universo è maledettamente grande e supermistico, Edizioni San Paolo, tradotto da Anna Patrucco Becchi. Sanne Rooseboom, Il ministero delle Soluzioni, Terre di Mezzo, illustrato da Mark Janssen, tradotto da Laura Pignatti. Tiziana Roversi, Fate la pace! San Francesco in Piazza Maggiore, Minerva Edizioni, illustrato da Angelica Stefanelli. Anna Taraska, Storia di punto ed errore, Mondadori, illustrato da Daria Solak, tradotto da Raffaella Belletti. Bart Moeyaert, Morris, Sinnos, illustrato da Sebastiaan Van Doninck, tradotto da Laura Pignatti.

CATEGORIA 11+