Liu Jo Luxury lancia la collezione “Father and Son”

La moda e e gli accessori hanno sempre avuto un legame molto stretto. Da sempre, infatti, questi sono stati l’elemento distintivo di un outfit e, in molti casi, ne diventano il vero protagonista. Un accessorio che non può mai mancare è sicuramente l’orologio, simbolo di eleganza e precisione.

Liu Jo Luxury, brand italiano di fama internazionale, ha sempre saputo interpretare al meglio lo spirito contemporaneo, offrendo collezioni uniche ed eleganti. La nuova collezione maschile, in particolare, è stata creata per raccontare l’essenza maschile attraverso un design innovativo e dinamico.

All’interno della collezione, spicca l’accessorio senza tempo: l’orologio. Questo accessorio è indispensabile per completare il look, ma spesso diventa il vero protagonista. Proprio per questo motivo, in occasione della festa del papà, Liu Jo Luxury ha creato una speciale capsule collection Father and Son, pensata per far sentire il legame unico tra padre e figlio.

La collezione presenta un cofanetto contenente una coppia di orologi essenziali nel design ma speciali nell’animo. I due modelli presenti nel cofanetto hanno due diverse dimensioni e sono disponibili in cinque diverse colorazioni, dal classico nero al rosso acceso, passando per un particolare verde militare. Questo speciale modello è capace di adattarsi alle esigenze di papà e figlio e abbinarsi ai differenti stili mantenendo un fil rouge che difficilmente riuscirà a spezzarsi, proprio come il tempo.

L’idea di Liu Jo Luxury è quella di creare un legame unico tra padre e figlio, attraverso un accessorio che accompagnerà i momenti più importanti della loro vita, indipendentemente dalle distanze che li separano.