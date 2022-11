Liu Jo Luxury presenta il nuovo smartwatch voice per la F/W 22-23

Liu Jo Luxury, brand extension di gioielli e orologi dell’omonimo marchio di abbigliamento, continua con entusiasmo il suo percorso hi-tech evolvendo il concetto “perfetto connubio tra glamour e tecnologia” presentando per la Fall/Winter 22-23 il nuovo smartwatch Voice.

Precisione assoluta e stile unico, sono sicuramente dettagli chiave delle creazioni Liu Jo Luxury, ma anche ricerca e innovazione nei materiali e nelle funzionalità, per rispondere a esigenze e prestazioni sempre più alte. Da questo desiderio di costante sviluppo, nasce il nuovo dispositivo werable firmato Liu Jo Luxury che, al design essenziale ed elegante, affianca la nuova funzionalità di chiamata vocale attraverso il dispositivo stesso, grazie a microfono e altoparlante integrati.

Il classico smartwatch Liu Jo viene così declinato in una versione lineare e pulita disponibile in quattro varianti colore (silver, gold, rose gold e black) con cinturino in acciaio in maglia Milano, comoda chiusura a calamita che rende la vestibilità adatta ad ogni tipo di polso. Tra le funzioni dell’orologio, oltre alla novità della possibilità di chiamata, vi sono la ricezione di notifiche e promemoria, monitoraggio dell’attività sportiva e della propria salute; a ciò si aggiunge un alto grado di personalizzazione dello schermo, grazie all’ampia scelta di sfondi disponibili e alla possibilità di utilizzare proprie foto.

“Abbiamo scelto di entrare in questo mercato due anni fa e, nonostante la situazione attuale, possiamo ritenerci orgogliosi di un percorso di crescita che si è mantenuto costante nel tempo. La nostra volontà di realizzare uu prodotto che potesse rappresentare il glamour e la contemporaneità proprie del brand ma con un appeal tecnologico, ha avuto un successo rilevante e il nostro desiderio è quello di continuare questo percorso concentrandoci sempre di più sullo sviluppo hi-tech” afferma Bruno Nardelli, AD di Liu Jo Luxury “Nel corso del 2022 abbiamo ampliato la nostra proposta tecnologica con la nascita degli auricolari bluetooth e l’innesto di nuove funzionalità, e stilistica perché l’attenzione al dettaglio non devono mai mancare. Per il 2023 puntiamo a rafforzare la nostra azione strategica intrapresa con questa avventura tech, con uno sguardo attento alle generazioni più giovani per cui questo tipo di prodotto non rappresenta solo un accessorio utile, ma anche capace di svolgere un’azione di aggregazione sociale, di community”.

Lo smartwatch Voice si presenta come l’ideale accessorio glam-tech, curato nei dettagli e rappresentativo di un tone-of-voice contemporaneo ed elegante, un accessorio speciale da indossare tutti i giorni.