Logitech Combo Touch sarà disponibile per i nuovi iPad Pro

Logitech ha annunciato che la nuova Logitech Combo Touch sarà disponibile per il nuovo iPad Pro da 11 pollici (3a generazione) e prossimamente anche per iPad Pro da 12.9 pollici (5a generazione). La nuova Combo Touch Logitech è estremamente versatile grazie anche alla tastiera removibile e il trackpad integrato che permette di scrivere, visualizzare immagini, disegnare e leggere, tutto nella totale sicurezza dell’iPad. La Combo Touch è dotata del trackpad più grande di tutti i prodotti Logitech: un trackpad click-anywhere, altamente reattivo e affidabile, per un’esperienza senza precedenti. Si collega all’iPad tramite Smart Connector e non necessita di una batteria separata, un interruttore on/off o l’accoppiamento via Bluetooth®.

“Lo scorso anno, abbiamo introdotto il trackpad alla nostra caratteristica tastiera per iPad con esperienza di digitazione simile a quella di un computer portatile, così da avere un controllo e una precisione maggiori, per creare e lavorare senza soluzione di continuità”, spiega Michele Hermann, Vice President of Mobility di Logitech. “Ma ci siamo spinti ancora più in là, migliorando l’esperienza utente con la Combo Touch. Abbiamo integrato il trackpad più grande che avessimo mai creato, così da ottenere una custodia con tastiera che permette agli utenti di cliccare ovunque sulla superficie del trackpad fornendo più spazio per lavorare e una custodia più sottile, bella esteticamente ma protettiva per i nuovi iPad Pro 12.9 pollici (5a generazione) e iPad Pro 11 pollici (3a generazione).”

Combo Touch supporta quattro modalità d’uso: modalità di digitazione, modalità visualizzazione, modalità disegno e modalità lettura. La custodia protettiva è dotata di un cavalletto flessibile integrato che permette di variare l’inclinazione dell’iPad su un’ampiezza di 50° in modo da trovare sempre l’angolazione giusta per l’attività da svolgere. Grazie alla tastiera removibile sarà possibile godersi appieno la versatilità del proprio iPad senza dover rimuovere la custodia protettiva: basterà rimuoverla quando si legge o disegna e poi riattaccarla per scrivere le e-mail.

Il trackpad di dimensioni superiori della Combo Touch consente di avere più spazio per la gestualità Multi-Touch di iPadOS come trascinare, scorrere, cambiare applicazioni e molto altro ancora. I controlli con gesti consentono di evidenziare velocemente e in modo preciso le celle di fogli di calcolo su Numbers, trascinare molteplici parole su Keynote, ed editare e copiare testi su Pages e Note.

Disponibile nel colore Oxford Grey, la Combo Touch combina la classica custodia con tastiera di Logitech con il trackpad. È pensata e modellata per iPad, il suo design è progettato per proteggere lo schermo, il retro ma anche gli angoli da segni e graffi. Il supporto integrato di Combo Touch è appositamente pensato in modo tale che Apple Pencil (2a generazione) sia sempre a portata di mano e che, grazie a un magnete, sia sempre possibile abbinarla e ricaricarla in modo facile e continuo.

Tasti ben distanziati e retroilluminati e un layout semplice offrono una digitazione fluida e naturale grazie anche alla retroilluminazione regolabile a 16 livelli che consente di vedere i tasti in qualsiasi ambiente, all’interno o all’esterno, di giorno o di notte. Una riga completa di tasti di scelta rapida iPadOS consente di arrivare alla schermata iniziale con un solo tocco, ma anche di controllare il volume e i contenuti multimediali, e di regolare la retroilluminazione dei tasti e molto altro ancora.

Logitech Combo Touch per iPad Pro 11 pollici (3a generazione) sarà disponibile a un prezzo consigliato di 199,99€ e Logitech Combo Touch per iPad Pro 12.9 pollici (5a generazione) sarà disponibile prossimamente a un prezzo consigliato di 229,99€.