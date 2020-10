Logitech e instax presentano i kit MIX & MATCH

Logitech, azienda svizzera all’avanguardia nell’offerta di prodotti digitali, in collaborazione con instax, brand di fotocamere e stampanti a sviluppo istantaneo by Fujifilm, ha ideato i kit MIX & MATCH. Il kit contiene al suo interno due must have altamente tecnologici che strizzano l’occhio al design.

Pebble M350 è il mouse wireless di Logitech dal design minimal e ultrasottile. Progettato per gli utenti più giovani è un mouse bellissimo e perfetto da portare sempre con sé, perché, oltre ad essere leggero e maneggevole, può essere associato anche a device portatili come tablet e iPad grazie al ricevitore USB oppure tramite Bluetooth, garantisce click e scorrimento silenziosi per non disturbare i propri vicini e offre la possibilità di utilizzarlo su ogni tipo di superficie.

Instax mini Link, con le sue linee morbide e la sua texture zigrinata, è la moderna stampante per smartphone a sviluppo istantaneo di Fujifilm, perfetta da portare sempre con sé e stampare i propri ricordi con un semplice swipe-up. Grazie all’app dedicata e alla connessione Bluetooth, è molto semplice collegare instax mini Link al proprio smartphone, che sia iOS oppure Android.

Semplice da usare, veloce e molto “social”, permetterà di stampare le foto direttamente dallo smartphone, liberando finalmente la memoria spesso troppo piena. Tante le sue funzionalità innovative che posso essere attivate tramite l’app come Sketch edit & print con la quale è possibile personalizzare il tuo scatto disegnando o scrivendo la tua dedica.

Il kit sarà disponibile in tre varianti di colore: Pebble M350 nella delicata colorazione rosa pastello abbinato ad instax mini Link nella nuance Dusky Pink; accanto al mouse nell’elegante color grigio grafite trova posto la stampante nella colorazione Dark Denim; .nfine, insieme al Pebble M350 bianco sarà possibile acquistare instax mini Link Ash White.

Per la prima volta, Logitech e Fujifilm hanno deciso di lavorare insieme alla creazione del kit perfetto per chi è alla ricerca di device tecnologici belli e di design, perfetti da avere sempre a portata di mano, un vero must have da mostrare agli amici. Il kit è disponibile a un prezzo consigliato di 139,99 euro.