Logitech: ecco la nuova serie di webcam Brio 300

Logitech presenta la serie Logitech Brio 300, una linea di webcam compatte e plug-and-play pensate per videochiamate più naturali e produttive.

La serie Brio 300 – composta dai modelli Brio 300 e Brio 305 (dedicata ai professionisti) – si contraddistingue per dispositivi Full HD a 1080p con un elevato contrasto dinamico, correzione automatica della luminosità e un singolo microfono digitale con riduzione del rumore ambientale. Le webcam si collegano al laptop tramite una porta USB-C, semplificando ulteriormente la partecipazione alle videochiamate. Inoltre, ruotando il copriobiettivo integrato è possibile bloccare completamente la videocamera, per proteggere al massimo la privacy.

Il design non convenzionale a forma conica aggiunge personalità ad ogni spazio di lavoro. Disponibili nelle colorazioni off white, rosa e grafite, le webcam Brio 300 e Brio 305 si abbinano perfettamente ai mouse e tastiere Logitech, per creare una postazione elegante.

La serie Brio 300 è solo l’ultima new entry nella gamma di webcam Logitech pensate per questa nuova logica del lavoro, in cui gli spazi sono completamente personalizzabili, facili da configurare e progettati consapevolmente per essere ancora più produttivi.

Tutta la serie Brio 300 è compatibile con la maggior parte delle piattaforme di videoconferenza e certificate per l’uso con Microsoft Teams, Zoom e Goole Meet, ma la webcam pensata appositamente per l’ambito aziendale è in particolare la Brio 305, che può essere gestita comodamente anche da remoto tramite la piattaforma Logitech Sync, riducendo sensibilmente le richieste agli help desk.

Tutti i prodotti Logitech sono certificati “carbon neutral” e utilizzano, dove possibile, energia rinnovabile. Infatti, l’impronta di carbonio dei dispositivi Logitech, comprese Brio 300 e Brio 305, è stata ridotta al minimo, sostenendo la silvicoltura, le energie rinnovabili e le realtà che si impegnano a ridurre le emissioni di carbonio.

Logitech Brio 300 e Brio 305 sono disponibili da gennaio 2023 sul sito Logitech e presso altri rivenditori globali, al prezzo consigliato al pubblico di 79.99€.