Logitech fa incetta di riconoscimenti al Red Dot Award

Logitech è stata premiata con 23 premi totali per il design di prodotto dall’International Design Awards (IDA) e dal Red Dot Product Design Awards. Si tratta del quarto anno consecutivo in cui l’Azienda riceve un riconoscimento IDA e del settimo anno consecutivo in cui Red Dot ha premiato il marchio e i prodotti Logitech per il design.

Ogni anno, l’IDA rende onore ai leggendari visionari del design e scopre nuovi talenti nel campo dell’architettura, del design di interni, di prodotti e della moda. Quest’anno l’Azienda ha vinto otto premi totali per il design di prodotto, tra cui il premio gold con la webcam Logitech StreamCam, e il Pebble Mouse; il premio silver con la tastiera MX Keys e il premio bronze con le cuffie Logitech Zone Wireless.

Giudicato da un team internazionale di esperti, il Red Dot Award ricerca prodotti che si distinguano in modo significativo per il loro design eccezionale. In totale, Logitech ha ricevuto 15 Red Dot Award, battendo il precedente record di 13 premi nel 2018. I prodotti sono stati riconosciuti in diverse categorie dei diversi brand Logitech, Logitech G, Jaybird, Astro e Blue Microphones. In particolare, emergono le cuffie Logitech Zone Wireless, e il mouse Logitech MX Master 3, progettato per i talenti creativi e sviluppato per i programmatori.

“Siamo davvero onorati di ricevere questo riconoscimento dalla comunità internazionale del design. Logitech da sempre si pone l’obiettivo di offrire soluzioni rivolte a migliorare l’esperienza dei propri consumatori. Tale riconoscimento ci gratifica e avvalora il costante impegno di Logitech nel progettare soluzioni non solo di eccellente qualità ma anche di grande impatto estetico.” – ha commentato Sabrina Trombetti, Country Manager Logitech Italia.