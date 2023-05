Logitech G presenta l’ultima innovazione in ambito audio esports

Logitech G, ha annunciato le cuffie da esport definitive: le nuove cuffie gaming wireless Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED. Progettate e testate con i migliori atleti esport, le nuove PRO X 2 montano i rivoluzionari driver PRO-G GRAPHENE, che le rendono il fiore all’occhiello dell’audio gaming e un must-have per i giocatori più esigenti e competitivi.

“La filosofia di base della serie Logitech G PRO consiste nel creare dispositivi che soddisfino le esigenze degli atleti professionisti di sport e dei giocatori competitivi”, afferma Chris Pate, Principal Product Manager della serie G PRO di Logitech. “Con le PRO X 2 abbiamo raggiunto un livello di prestazioni rivoluzionario riprogettando i driver PRO-G con la tecnologia audio Graphene. Grazie all’uso del grafene, siamo riusciti a creare un driver incredibilmente rigido e, allo stesso tempo, straordinariamente leggero. Questo permette di ottenere un suono ad alta fedeltà con una distorsione estremamente ridotta, offrendo ai professionisti le prestazioni necessarie per giocare al massimo del loro potenziale”.

Nei giochi esport, la chiarezza del suono e delle comunicazioni sono fattori critici che contribuiscono alla vittoria. Essere in grado di percepire anche il più piccolo suono e comunicare in modo efficace con i compagni di squadra fa la differenza. I nuovi driver audio PRO-G GRAPHENE sono stati progettati con un diaframma in grafene da 50 mm dotato di sospensione live edge, per offrire ambienti sonori coinvolgenti come mai prima d’ora. I nuovi driver offrono miglioramenti nella precisione della riproduzione del suono, nell’accuratezza del tempo di trasmissione del segnale e nella riduzione della distorsione, consentendo ai giocatori di identificare con maggiore chiarezza ogni suono e di individuarne più facilmente la posizione.

Oltre ai driver audio innovativi PRO-G GRAPHENE, le PRO X 2 presentano importanti miglioramenti rispetto alle attuali cuffie PRO X, tra cui:

Connessioni stabili – Preparatevi a qualsiasi situazione con le connessioni wireless LIGHTSPEED migliorate, Bluetooth e via cavo (Aux da 3,5 mm). LIGHTSPEED offre ora un’esperienza wireless di livello professionale con un’autonomia fino a 50 ore con una singola carica e un raggio di connessione wireless perfetto fino a 30 metri.

Design pluripremiato PRO – Progettate per e in collaborazione con i giocatori professionisti, le PRO X 2 si contraddistinguono per un telaio in alluminio e acciaio resistente e leggero, oltre a un comfort supremo grazie alla cerniera rotante e resistente e ai cuscinetti auricolari intercambiabili in similpelle e velluto.

Comunicazione affidabile – Le cuffie sono dotate di un microfono rimovibile cardioide da 6 mm, con filtri software avanzati Blue VO!CE tramite G HUB, per garantire comunicazioni chiare e affidabili. Grazie a questa caratteristica, i giocatori possono comunicare in modo chiaro con i compagni di squadra durante le sessioni di gioco, assicurandosi di essere sempre sincronizzati e pronti a coordinare le strategie vincenti.