Logitech presenta Brio 500 e Zone Vibe: webcam e cuffie per il lavoro ibrido

Logitech ha annunciato due nuove serie di prodotti, la gamma di webcam Brio 500 e di cuffie Zone Vibe, progettate per soddisfare le nuove esigenze del lavoro ibrido.

Un recente studio ha dimostrato che oltre l’89% delle persone che lavorano da casa deve fare i conti con diverse problematiche, come ad esempio angolazioni poco convincenti, condizioni di scarsa illuminazione e limitazioni del campo visivo quando utilizzano la fotocamera integrata di un laptop. Le webcam Brio 500 e le cuffie Zone Vibe sono state progettate per essere un supporto nell’affrontare le sfide che gli utenti si trovano davanti quando lavorano da casa, portando allo stesso tempo innovazione e un tocco di modernità nelle esperienze di lavoro e di svago.

Webcam Logitech Brio 500

Creata per coloro che desiderano una qualità audio e video di livello professionale, maggiore personalizzazione e un’esperienza più coinvolgente nelle videochiamate, la serie Brio 500 è una nuova gamma di webcam che risolve le criticità più comuni delle videoconferenze. In particolare, questa linea introduce la funzione Show Mode che semplifica la condivisione di schizzi o altri oggetti fisici sulla scrivania. Grazie a un innovativo sistema di montaggio e a un sensore integrato che consente agli utenti di inclinare la videocamera verso il basso per mettere a fuoco gli oggetti, Brio 500 capovolge automaticamente l’immagine per restituire l’orientamento corretto nelle videochiamate. Inoltre, la tecnologia RightSight, abilitata tramite Logi Tune, inquadra automaticamente l’utente, anche quando si muove, mentre funzionalità integrate come RightLight 4 correggono in automatico l’illuminazione.

Infine, il design elegante e i colori di tendenza – grafite, off white e rosa – offrono la libertà di personalizzare la postazione di lavoro in base alla propria personalità e al proprio stile.

Cuffie Logitech Zone Vibe

La serie Zone Vibe di Logitech – composta da Zone Vibe 100, Zone Vibe 125 e Zone Vibe Wireless – combina prestazioni di livello professionale con comfort, stile e convenienza. Disponibili nei colori grafite, off white e rosa per il modello Vibe 100, sono progettate per garantire il massimo della comodità, sia per collaborare con i colleghi in remoto sia per connettersi con gli amici. Queste leggere cuffie over-ear pesano solo 180 grammi e sono dotate di un tessuto a maglia morbido al tatto e memory foam.

La soluzione per i team IT

Per i team IT che equipaggiano le postazioni di lavoro dei dipendenti, in ufficio e a casa, la serie Brio – sul mercato business con il nome Brio 505 – è plug-and-play, compatibile con la maggior parte delle piattaforme di videoconferenza e certificata per Microsoft Teams, Google Meet e Zoom. L’integrazione di Logitech Sync con Brio 505 consente agli amministratori IT di aggiornare il firmware e risolvere eventuali problemi, in modo che i lavoratori in modalità ibrida possano continuare a collaborare senza intoppi.

Le cuffie Zone Vibe Wireless offrono ai dipendenti un audio di livello professionale, facile da usare, elegante e per diversi tipi di utenti, senza dover scendere a compromessi tra estetica e funzionalità. Inoltre, grazie alla compatibilità con le piattaforme di videoconferenza e alla possibilità di inviare aggiornamenti tramite Logi Tune e Logitech Sync, l’IT ha meno ticket di help desk da gestire.

Le nuove webcam e cuffie Logitech aiutano i lavoratori a lavorare in modo agevole anche nell’odierna era ibrida: sufficientemente professionali per l’ufficio, perfette per il lavoro da casa, facilitando al contempo i team IT nell’aiutare i dipendenti a dare il meglio di sé e a rispettare il nostro pianeta.

Sostenibilità

La serie Brio 500 e le cuffie Zone Vibe sono certificate carbon neutral, il che significa che l’impatto delle emissioni di carbonio dei prodotti è stato ridotto al minimo grazie agli investimenti di Logitech in progetti di compensazione e rimozione delle emissioni. Le parti in plastica di Brio 500 includono plastica riciclata post-consumo certificata: il 68% per la colorazione grafite e il 54% per la versione off white e rosa. Le cuffie Zone Vibe sono invece realizzate utilizzando almeno il 25% di plastica riciclata.

Inoltre, entrambe le gamme di prodotti sono confezionate con carta proveniente da foreste certificate FSC® e da altre fonti controllate.

La serie di webcam Brio 500 e le cuffie Zone Vibe 100 e 125 saranno disponibili da settembre 2022 sul sito Logitech e presso altri rivenditori globali. Le cuffie Zone Vibe Wireless saranno invece disponibili da novembre presso i canali autorizzati.