Logitech presenta Slim Signature Combo MK950

Logitech ha annunciato oggi la tastiera wireless Signature Slim K950, la Signature Slim Combo MK950 (composta da tastiera e mouse) e le rispettive versioni for Business, progettate per semplificare l’esperienza di utilizzo dei pc personali e di lavoro.

Con questa nuova tastiera è possibile scrivere sul desktop di casa e sul laptop di lavoro con un solo tocco grazie alla possibilità di associarla fino a tre dispositivi contemporaneamente. Inoltre, grazie alla silenziosità dei tasti della tastiera, ai clic silenziosi del mouse e allo scorrimento rapido e preciso con SmartWheel, la produttività e la concentrazione sono garantite.

La Signature Slim K950 consente un’esperienza di digitazione reattiva e familiare, simile a quella di un laptop, racchiusa però in un design sottile. Sarà facile ottimizzare il tempo trascorso alla scrivania e per le attività quotidiane con il software Logi Options+ App, che migliora l’uso di tastiera e mouse attraverso utili scorciatoie come il controllo del volume, la riproduzione/pausa e il mute/unmute o le Azioni intelligenti, che aiutano a saltare le azioni ripetitive automatizzando più attività con un solo tasto, per risparmiare tempo e iniziare o concludere la giornata con un solo tocco.

Ai team IT che forniscono gli strumenti alla forza lavoro di oggi è dedicata Signature Slim Combo for Business, il modello che introduce un nuovo standard ad un prezzo perfetto per la distribuzione su larga scala. Infatti, il kit di tastiera e mouse è dotato di tecnologia wireless sicura Logi Bolt per connessioni affidabili, anche in ambienti wireless congestionati.

La tastiera wireless Signature Slim K950 e la versione Signature Slim Combo in Graphite e Off-White sono disponibili sul sito Logitech.com e presso gli altri rivenditori specializzati con prezzo al pubblico di 94.99 € (solo tastiera) e 129 € (per combo tastiera e mouse).