LoL Esports: Mercedes-Benz partner esclusivo del eventi internazionali

Ein Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC (Stromverbrauch kombiniert: 21,3–20,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km) neben dem League of Legends Summoner's Cup. The League of Legends Summoner's Cup shown close to a Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC (combined power consumption: 21.3-20.2 kWh/100 km, combined CO2 emissions: 0 g/km) Mercedes-Benz wird exklusiver Automobilpartner aller globalen League of Legends Events Bei der Bekanntgabe der Partnerschaft mit Riot Games setzt Mercedes-Benz auf „Community-first“. Vom 25. September bis zum 31. Oktober findet die zehnte Ausgabe der League of Legends Esports World Championships, kurz Worlds 2020, in Shanghai statt. Das erste globale Major Event in China seit der Corona- Pandemie ist nicht nur das zehnjährige Jubiläum der Worlds, sondern auch der Beginn der Partnerschaft zwischen Riot Games und Mercedes-Benz. Mercedes-Benz to become the exclusive automotive partner of all global League of Legends events Mercedes-Benz emphasises "community first" in the announcement of the partnership with Riot Games. The Stuttgart-based luxury brand is set to become the exclusive automotive partner of all global League of Legends Esports events of Riot Games. The tenth edition of the 2020 LoL Esports World Championship, or 2020 Worlds for short, will take place in Shanghai from 25 September to 31 October. The first major global sports event in China since the coronavirus pandemic marks not only the tenth anniversary of the Worlds, but also the beginning of the global partnership between Riot Games and Mercedes-Benz.