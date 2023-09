Lotus presenta Emeya: la sua prima Hyper-GT 100% elettrica

Lotus ha svelato Emeya, la sua prima hyper-GT a quattro porte, in un’ anteprima mondiale a New York.

Emeya si propone di ridefinire il concetto di guida di Lotus, combinando i 75 anni di competenza dell’azienda nell’ingegneria e nel design con le più avanzate innovazioni del settore, offrendo ai conducenti un’esperienza elettrica entusiasmante e prestazioni eccezionali.

Questo include caratteristiche aerodinamiche attive e all’avanguardia, come la rivoluzionaria griglia anteriore attiva, il diffusore posteriore e lo spoiler posteriore. Questi elementi, combinati con un baricentro basso denominato da Lotus ‘hyperstance’, migliorano la stabilità in fase di guida e pongono un nuovo standard nell’ambito delle GT per la qualità di guida e la maneggevolezza.

Emeya è dotata di un sistema di sospensioni pneumatiche controllate elettronicamente, in grado di analizzare la strada di fronte a sé ben 1.000 volte al secondo e regolando automaticamente di conseguenza il veicolo per offrire uno standard di guida sempre altissimo.

La versione di punta di Emeya presenta un sistema a doppio motore ad alta potenza, capace di raggiungere una velocità massima superiore a 250 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 2,8 secondi, piazzandola tra le GT elettriche più veloci al mondo.

Inoltre, le prestazioni di Emeya sono supportate dalle eccellenti capacità di ricarica: in una stazione di ricarica rapida DC da 350 kW, è possibile aumentare l’autonomia fino a 150 km in appena cinque minuti e fino all’80% in soli 18 minuti.

Emeya è stata progettata con attenzione, utilizzando materiali provenienti da fonti sostenibili per ridurre l’impatto ambientale. Tra questi, un lussuoso filato realizzato con fibre provenienti dall’industria della moda, alluminio PVD, Alcantara, pelle Nappa e PU Ultrafabrics.

Per garantire un’esperienza sonora eccezionale a tutti gli occupanti, Emeya offrirà un sistema audio coinvolgente sviluppato in collaborazione con KEF. Il sistema audio di Emeya si distingue grazie al design del pluripremiato diffusore Uni-Q di KEF e all’innovativo alloggiamento per subwoofer Uni-Core, oltre a un suono surround 3D abilitato per Dolby Atmos, che si era visto per la prima volta su una Lotus, sull’Hyper-SUV Eletre.

Emeya fonde emozione e razionalità, potenza e precisione, unendo la potenza del DNA delle sportive Lotus con il lusso e il comfort delle quattro porte. Il nome Emeya è stato scelto per rappresentare l’ambizione e l’impegno che Lotus ha per questo nuovo progetto.

Emeya si unisce come modello di punta alla gamma di veicoli elettrici di lusso di Lotus, in linea con la visione aziendale di diventare un marchio di prestigio globale entro il 2028. L’inizio della produzione è previsto per il 2024.

La presentazione globale dell’auto si è svolta nel cuore di New York, USA, come parte di un’esperienza di marca immersiva di tre giorni presso lo Studio Emeya, che ha messo in mostra il passato, il presente e il futuro di Lotus.