Luca Napolitano apre le porte di Casa Lancia

Casa Lancia, l’ambizioso progetto lanciato dall’amministratore delegato del marchio, Luca Napolitano, ha aperto ufficialmente i battenti, segnando un’importante pietra miliare nella storia di Lancia. Questa iniziativa innovativa rappresenta un’opportunità senza precedenti e mira a creare un legame diretto e autentico all’interno della community dei venditori italiani dedicati e certificati Lancia.

Il canale di comunicazione online, riservato alla community, permette a ciascun membro di commentare le ultime notizie, dare il proprio parere e confrontarsi con il CEO del marchio e gli altri utenti, con la garanzia di ricevere una risposta entro 72 ore. Questo dimostra l’attenzione e l’impegno di Lancia nel coinvolgere attivamente i suoi venditori e creare un ambiente di collaborazione e condivisione delle esperienze.

L’inaugurazione di Casa Lancia è solo uno dei tanti passi che il marchio sta compiendo per rinnovare la propria forza vendita. L’obiettivo è quello di mettere al centro il ruolo dei venditori, offrendo loro una formazione approfondita attraverso diversi livelli di attività di training. Questo percorso di formazione, che inizia a luglio e si concluderà a settembre 2024, mira a fornire ai venditori gli strumenti necessari per offrire un’esperienza premium ed immersiva al cliente finale.

Lancia non si limita solo a trasformare il suo approccio alla vendita, ma sta anche rinnovando l’immagine coordinata del marchio. Dopo l’introduzione del nuovo logo e del nuovo linguaggio di design, Lancia presenta ora le linee guida per una nuova immagine coordinata. Queste linee guida, che si applicano sia internamente che esternamente, coprono ogni aspetto dell’identità aziendale, come il logo, il lettering, i colori e gli elementi grafici. Questo nuovo look riflette i valori fondamentali del piano strategico decennale di Lancia: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo.

Il processo di roll out della nuova Corporate Identity Lancia sta procedendo rapidamente. Dopo l’inaugurazione del primo showroom a Milano a gennaio, i nuovi standard di identità aziendale vengono adottati in tutti i punti vendita. Questo nuovo concept si propone di offrire un’esperienza immersiva al cliente, che inizia fin dal momento in cui varca la soglia dello store. All’interno, il cliente si trova immerso in un ambiente che richiama l’atmosfera accogliente di una casa italiana, grazie a una selezione di oggetti di arredo forniti dal marchio italiano Cassina. La luce naturale che filtra attraverso le grandi vetrate mette in risalto le vetture esposte, creando una scenografia che trasforma le auto in vere e proprie opere d’arte da ammirare in ogni dettaglio.

Un altro aspetto fondamentale di questa rinascita di Lancia è rappresentato dal nuovo sito internet. A partire da luglio in Italia e da ottobre negli altri paesi europei, il sito si presenta con un design rinnovato che riflette appieno lo spirito della nuova Lancia. Le immagini utilizzate esprimono una forza espressiva maggiore e catturano l’attenzione dei clienti amanti del “Made in Italy”, dell’eleganza, dell’innovazione e della sostenibilità. L’interfaccia è stata resa più semplice e intuitiva, con un’organizzazione chiara delle informazioni e un focus massimo sulle vendite online. I visitatori del sito possono configurare l’auto desiderata con pochi clic, ricevendo tutte le informazioni necessarie in modo trasparente e completo.