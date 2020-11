Lucca Changes: una Mini elettrica ispirata a Flash

Una tela su 4 ruote sulla quale il fumettista di fama internazionale, Carmine di Giandomenico, ha liberato la sua creatività per trasformarla in qualcosa di unico.

In occasione di Lucca Changes 2020, l’edizione rinnovata e ripensata del community event internazionale dedicato al fumetto, al gioco, all’animazione e all’immaginario fantasy, MINI ha voluto celebrare Flash, il più veloce dei supereroi.

Il supereroe DC appare magicamente e velocemente sulla carrozzeria della Nuova MINI Full Electric: due vere icone di stile, linearità e – senza dubbio – velocità che si uniscono per raccontare un’auto che raccoglie tante delle peculiarità dell’eroe della DC Comics: puramente elettrica, silenziosa, performante e molto potente.

Il Flash di Carmine Di Giandomenico è un corridore che fa esplodere ogni pagina con il suo dinamismo, pur rimanendo fedele agli elementi chiave del personaggio, a partire dal costume. Il fumettista ha sì disegnato il Velocista Scarlatto, ma ne ha fatte proprie anche alcune peculiarità, a partire dalla velocità: nel 2016 infatti ha conquistato un importante record mondiale realizzando ben 56 tavole in sole 48 ore (e con cinque ore di anticipo rispetto a quanto preventivato). Un traguardo unico, tipico di chi possiede le caratteristiche dei supereroi, come quelli del Multiverso DC Comics che lui ben conosce, che gli è valso l’appellativo di “disegnatore più veloce del mondo”.

Il lavoro di personalizzazione della MINI elettrica è una rivisitazione della copertina dello storico numero 123 del personaggio, disegnata da Carmine Infantino, in cui si incontrano la versione classica del personaggio, Jay Garrick e la sua incarnazione moderna, Barry Allen, reso di recente molto famoso da film e serie tv. Sullo sfondo, la città dove si svolgono tutte le imprese del supereroe e cioè Central City.

Carmine di Giandomenico ha unito ad un segno molto plastico e dinamico una velocità prodigiosa, proprio come il Velocista Scarlatto, disegnando interamente la MINI Full Electric in sole 10 ore ed utilizzando una tecnica mista.

L’omaggio di MINI a Flash in occasione di Lucca Comics è pensato in sinergia con Panini Comics, che da quest’anno edita in Italia i fumetti del Multiverso DC ed è stato presentato attraverso una conferenza stampa digitale nonché verrà svelato sui canali social di MINI, Panini Comics e Lucca Changes.