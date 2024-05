Lusso innovativo: Alcantara brilla al Salone dell’Auto di Pechino

Si è appena conclusa la 18a Esposizione Internazionale dell’Automobile di Pechino a tema “Driving to Smart Mobility” che ha esposto le ultime tendenze e tecnologie dell’industria automobilistica. Grande protagonista, Alcantara, scelta preferenziale per molti brand quali Hongqi, BMW, Zeekr, Bentley, Lotus Nyo and Hyundai.

Hongqi, uno dei marchi cinesi più rappresentativi ha presentato al pubblico la Hongqi Guoya con interni in colori neutri in Alcantara. Molto più creativi, sempre in casa Hongqi, gli interni della Guoyao, con una lavorazione altamente personalizzata in Alcantara grigia per il padiglione, i montanti interni e i pannelli porta: le delicate cuciture nei colori argento, oro e nero creano una immagine che evoca la Via Lattea con applicazioni a rappresentare le stelle della volta celeste.

BMW ha portato sia la BMW X5 sia la BMW X7 con interni in Alcantara per uno spazio interno votato ad una eleganza classica. Il modello BMW XM è interamente rivestito in Alcantara con un raffinato cielo in rilievo tridimensionale con motivi geometrici irregolari per un effetto estetico sfumato in varie tonalità di blu.

Geely ha presentato la Zeekr 009, versione migliorata dell’EV premium. Monovolume completamente elettrica ha una delicata lavorazione a laser degradante in Alcantara grigio ghiaccio sul pannello della portiera dell’auto.

E poi Hyundai con la sua collezione N Performance che presenta un utilizzo estensivo di Alcantara per gli interni. La nuova Elantra N 2024 presenta un’estetica rinnovata, semplice e raffinata, coniugata alle qualità tecniche e sensoriali di Alcantara per una migliorata esperienza di guida. Gli interni sono in carbon grey. Il volante è in Alcantara per un grip perfetto anche in pista, mentre sul centrale della seduta è ricamata nella parte alta la lettera “N” maiuscola in colore azzurro.

Il centrale seduta è suddiviso in tre fasce verticali grazie ad una impuntura grigia. La fascia centrale è decorata da 3 linee trasversali realizzate con microforature laserate e la stessa decorazione si ritrova coordinata sull’interno porte per un design coordinato e sportivo che allo stesso tempo garantisce resistenza e traspirabilità, offrendo così la migliore esperienza di guida in linea con la tradizione racing di Hyundai. Combinando estetica e funzionalità, Alcantara conferisce all’auto livelli ineguagliabili di emozioni ed emozioni di guida ad alte prestazioni.

Al suo debutto in Cina Bentley ha portato la Mulliner Batur, il primo veicolo elettrico di Bentley, che reinterpreta con un nuovo linguaggio di design l’artigianalità e la sua storia passata.

Gli interni personalizzati in Alcantara sono sul pannello della portiera dell’auto, sul laterale del sedile e sul padiglione.