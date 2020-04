“Ma lo vuoi capire?”, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso

E’ disponibile in pre-save su Spotify il nuovo singolo di Tommaso Paradiso intitolato “Ma lo vuoi capire?” (Island Records), che, da venerdì 17 aprile 2020, sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il brano, scritto da Tommaso Paradiso e Dario Faini e prodotto da Dardust (Dario Faini), racconta quanto l’assenza della persona amata renda la vita senza senso.

“Ma lo vuoi capire?” è il terzo singolo della carriera solista di Tommaso Paradiso, dopo “I nostri anni” (8 milioni di stream totali) e “Non avere paura”, brano apripista del nuovo progetto del cantautore, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato doppio disco di platino. Il singolo, con più di 48 milioni di stream, è accompagnato dal videoclip con un cast che vede grandi protagonisti (da Fiorello a Elisa e Jovanotti, fino a Fiorella Mannoia e Isabella Ferrari) e che, ad oggi, conta oltre 29 milioni di views.

Dal 6 aprile è disponibile in digitale un’inedita versione acustica di “Non avere paura”, che inaugura il progetto musicale “ISLAND PRESENTS”, nato da Island Records per regalare nuovi brani al pubblico in questo particolare periodo.