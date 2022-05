Made of Moments: Puma presenta gli home kit della federazioni partner

PUMA presenta i nuovi Home Kit 2022 per le sue squadre nazionali, proponendo un’audace e moderna interpretazione delle vibrazioni retrò e della nostalgia calcistica. Le nuove maglie danno un tocco di freschezza a tutto ciò che è classico. Classic teams, classic matches, classic jerseys.

Le nuove maglie sono disponibili in due versioni. La maglia authentic è caratterizzata dal tessuto performante ULTRAWEAVE e dalla tecnologia DryCELL per la massima traspirazione che la rende la più leggera e confortevole mai realizzata da PUMA. La maglia replica è realizzata in poliestere riciclato al 100% con tecnologia dryCELL per garantire la massima traspirazione e mantenere la pelle asciutta per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall’ora, dal campo e dal luogo.

EUROPA

Home Kit Islanda

La più piccola nazione ad essersi mai qualificata per il torneo, l’Islanda ha rubato la scena agli Europei 2016. La nuova maglia Home dell’Islanda presenta un design retrò ispirato allo storico percorso della squadra verso i quarti di finale.

Home Kit Svizzera

La nuova maglia Home della Svizzera riporta in auge un classico. Reimmaginata per una nuova era, il look retrò rende omaggio alla generazione di giocatori che ha riportato la Svizzera sui più grandi palcoscenici del calcio mondiale a metà degli anni Novanta.

AMERICA DEL SUD

Home Kit Paraguay

La nuova maglia Home del Paraguay celebra i campioni del Sudamerica del 1979 con un design retrò ispirato alla campagna per la conquista del titolo.

Home Kit Uruguay

La nuova maglia Home dell’Uruguay onora l’originale generazione d’oro dell’Uruguay con una maglia retrò ispirata al trionfo della squadra sulla scena mondiale dal 1924. La Celeste risplende.

AFRICA

Home Kit Ghana

Le vibrazioni della old-school del Ghana incontrano la new-school nella nuova maglia Home, caratterizzata dal riposizionamento della Black Star al centro e dai dettagli delle maniche nel colore della bandiera nazionale. La nuova maglia si ispira a momenti iconici della storia della nazionale, come la vittoria per 3-2 sull’Italia nel 1996.

Home Kit Egitto

In onore della nazione più vincente nella storia della competizione continentale africana, la maglia Home 2022 presenta sette strisce verticali per rappresentare i sette titoli vinti dai Faraoni – dal torneo inaugurale del 1957 ai tre titoli consecutivi senza precedenti tra il 2006 e il 2010.

Home Kit Marocco

Nineteen ninety now. La nuova maglia Home del Marocco si ispira agli Atlas Lions del 1998 e rivive attraverso un look classico. Il logo PUMA One allineato al centro completa il tema retrò.

Home Kit Senegal

Senegal gets their groove (back) on. Quando centinaia di milioni di persone si sono sintonizzate per la partita inaugurale del Campionato del Mondo 2002, hanno assistito a un momento iconico nella storia del calcio. Il Senegal si è imposto sui campioni in carica e la danza celebrativa della squadra è entrata a far parte del folklore calcistico. I Leoni vinsero e poi raggiunsero i quarti di finale nella loro eroica prima partecipazione al torneo. A vent’anni di distanza, la nuova maglia Home celebra le leggende nazionali con un design retrò ispirato alla loro epoca.

Home Kit Costa d’Avorio

The Elephants honor their greats. La nuova maglia Home della Costa d’Avorio presenta un design retrò ispirato alla campagna continentale del 1992, quando la squadra vinse il suo primo titolo dopo una drammatica finale ai calci di rigore.

I nuovi PUMA Federation Home kit sono disponibili su PUMA.com, nei PUMA Store e presso selezionati retailer.