Magic V: ecco il primo smartphone pieghevole di HONOR

HONOR ha annunciato il lancio di HONOR Magic V, il suo primo smartphone 5G pieghevole, che vanta un design leader nel settore, un display rivoluzionario e prestazioni dinamiche alimentate dal nuovo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Caratterizzato da un’avanzata tecnologia waterdrop screen, un display esterno più ampio e l’ultima Magic UI 6.0, HONOR Magic V fa un enorme balzo in avanti nel design degli smartphone pieghevoli, presentandosi con una serie di caratteristiche e funzionalità che lo distinguono dagli altri pieghevoli esistenti sul mercato.

Caratteristiche di un design leader del settore e un display simmetrico e sottilissimo

Progettato utilizzando la tecnologia waterdrop screen tra le più sottili sul mercato, HONOR Magic V presenta un corpo simmetrico, offrendo un’esperienza utente trasformazionale e diventando il nuovo punto di riferimento nel design degli smartphone pieghevoli.

HONOR Magic V vanta un display OLED curvo da 6,45 pollici e 44° quando è piegato, ottenendo un rapporto schermo-corpo più ampio di 21,3:9 che lo distingue dagli altri pieghevoli sul mercato. Questo rende il dispositivo eccezionalmente user-friendly e funzionale, poiché lo schermo si comporta come se fosse di uno smartphone tradizionale, senza apparire troppo lungo e stretto. Dotato di un’innovativa tecnologia waterdrop, HONOR Magic V presenta un display aperto extra-largo di 7,9 pollici senza pieghe, offrendo un’esperienza più coinvolgente – come se fosse un tablet – ideale per la visualizzazione di contenuti, con funzionalità multitasking e con un aumento visibile della produttività durante il lavoro.

Gli schermi di HONOR Magic V supportano una gamma di colori DCI-P3 al 100% e offrono fino a 1,07 miliardi di colori, permettendo agli utenti di godere di una vasta gamma di colori mozzafiato e di immagini con una vivida chiarezza. Con una frequenza di aggiornamento dello schermo fino a 120Hz[1], gli utenti possono vivere un’esperienza di intrattenimento coinvolgente, per esempio durante la visione di un film, durante la navigazione sul web o nella fase di gioco online. HONOR Magic V è il primo smartphone pieghevole a ricevere la certificazione IMAX Enhanced.

Realizzato con una lega di titanio ad alta resistenza, metalli liquidi di zirconio e fibre di carbonio ad alta resistenza che riducono la densità del dispositivo, HONOR Magic V è estremamente leggero quando lo si tiene nel palmo di una mano, permettendo agli utenti di esplorare il suo pieno potenziale e le sue innumerevoli funzionalità, sia piegato che non.

Prestazioni dinamiche grazie al nuovo Snapdragon 8

HONOR Magic V è il primo smartphone pieghevole ad essere alimentato dal nuovissimo processore Snapdragon 8 Gen 1 5G di Qualcomm, che offre prestazioni eccezionali. Grazie alla recentissima GPU Adreno, HONOR Magic V offre un aumento delle prestazioni della GPU del 30% rispetto alla generazione precedente, consentendo una maggiore produttività e velocità più elevate. HONOR Magic V è anche dotato di 12GB di RAM e 256GB di storage, aumentando la velocità di elaborazione complessiva e la capacità di archiviazione.

Garantendo connettività ininterrotte e prestazioni di rete quando si passa tra la rete Wi-Fi e le varie reti cellulari, HONOR Magic V supporta il nuovo LINK Turbo X, offrendo grandi velocità di download.

HONOR Magic V ha un sistema di raffreddamento intelligente che comprende l’ultimo grafene di terza generazione e un sistema di gestione termica intelligente AI per raffreddare il telefono in modo più efficace mantenendone l’efficienza.

Un sistema di telecamere rivoluzionario

Con questo nuovo smartphone, HONOR si conferma top di gamma nell’imaging, grazie ad un array quad-camera alimentato da AI con una fotocamera posteriore da 50MP e una fotocamera anteriore da 42MP che offrono fotografia e videografia mozzafiato in tre modalità – Notte, HDR, Zoom. Supportato da HONOR Image Engine, un sistema di imaging avanzato potenziato dall’AI, HONOR Magic V offre la migliore fotografia computazionale multi-camera della sua categoria, a prescindere dal luogo e dai soggetti che si desidera immortalare.

Debutto di HONOR Magic UI 6.0 per un’esperienza utente più personalizzata

Con l’ultima HONOR Magic UI 6.0, HONOR Magic V offre una serie di funzioni migliorate e personalizzate per garantire un’esperienza di vita intelligente. Magic UI 6.0 è dotato del motore AI di HONOR, Magic Live. Attraverso la consapevolezza del contesto, la previsione del profilo e un ampio grafico di conoscenza, Magic Live dà a HONOR Magic V la capacità di agire come un assistente personale, imparando in modo intelligente le abitudini e i comportamenti dell’utente per fornire output su misura, ad esempio, promemoria di viaggio come gli orari del check-in e gli aggiornamenti dei gate di imbarco. Magic Live diventerà ancora più intelligente in futuro, supportando l’utente in scenari come il lavoro in ufficio, lo studio, la salute e il fitness, i servizi di lifestyle e molto altro.

Inoltre, HONOR Magic V supporta il sistema Multi-Windows, permettendo allo schermo di dividersi in più finestre e consentendo agli utenti di godere di diversi tipi di contenuti allo stesso tempo e di personalizzarli e organizzarli secondo il loro stile preferito. Grazie al suo sistema AI Smart Intelligent, HONOR Magic V rileva e raccomanda automaticamente i contenuti per Multi-Windows in base all’utilizzo, consentendo una maggiore personalizzazione e un intrattenimento ancora più coinvolgente.

Caratteristiche di sicurezza e privacy di livello superiore

Dotato di un sistema a doppia sicurezza (HTEE+QTEE), HONOR Magic V sarà in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza per i servizi principali in tutto il mondo. HONOR Magic V ha anche un chip indipendente in grado di offrire la massima sicurezza per le password e i dati biometrici come le impronte digitali.

Durata della batteria ultra-lunga e ricarica rapida migliorata

Caratterizzato da un design a doppio circuito della batteria, HONOR Magic V è alimentato da un’enorme batteria da 4,750mAh per un uso prolungato su tutto il giorno. Inoltre, HONOR Magic V supporta 66W HONOR SuperCharge, consentendo alla batteria di essere alimentata fino al 50% in soli 15 minuti.