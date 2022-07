MagicLand: Holi Party e Dj set il 16 Luglio

Aperto al pubblico nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti Tematico del Centro-Sud Italia. Offre 39 attrazioni per coraggiosi, per famiglie e per bambini, 2 teatri, il planetario più grande d’Europa, uno spettacolo di fontane danzanti unico in Italia. Tre ristoranti, otto chioschi, quattro bar, sei negozi e numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento. “La Capitale del Divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m2 ed ospita oltre 17.000 piante. Inoltre, grazie ad accordi con società del settore fotovoltaico, il 75% del fabbisogno energetico di MagicLand proviene da fonti rinnovabili.

Sabato 16 luglio, MagicLand da appuntamento a una speciale one night con musica e colori, dalle 21.30 fino all’una di notte. Per l’occasione, in console Dj Palassodj ed Emanuele Pontecorvi saranno pronti a far scatenare tutto il Parco a ritmo di musica con le hit più forti del momento.

La notte di MagicLand non si esaurisce qui! Infatti, per sorprendere i visitatori e far vivere loro una notte unica, il Parco ha organizzato l’Holi Party, il festival dei colori ispirato alla tradizionale festa indiana. Verranno lanciate in aria polverine arcobaleniche, creando nuvole che poi coloreranno la folla, per una grande festa dedicata all’energia dei colori. Un evento unico nel suo genere, con spettacolari esplosioni di colori, musica, live show e attrazioni!