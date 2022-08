MAK: al Salone del Camper 2022 con tantissime novità

MAK, azienda italiana leader nella produzione di ruote in lega per l’Aftermarket, è presente al Salone del Camper la più importante fiera dedicata al caravanning e al turismo en plein air in Italia, che si svolge a Parma, dal 10 al 18 settembre 2022.

MAK è orgogliosa di partecipare a questo importante evento con lo stand J031 al padiglione 02 dove mette in mostra le punte di diamante della collezione 2022, schierando il meglio della propria offerta di ruote per i veicoli dedicati alle vacanze en plen-air.

Le novità principali di MAK per la stagione che è alle porte sono le ruote Express e Peak: la prima, a 5 fori e disponibile nelle finiture black mirror, gloss black ed m-titan, ha una portata di 1250 kg nella misura da 16’’ e di 1075 kg per i diametri da 17’’ e 18’’, è studiata per adattarsi al design della maggior parte dei veicoli in commercio ed è compatibile con la bulloneria originale. Compatibile con la bulloneria originale anche Peak, è progettata a 6 fori con un disegno simmetrico in grado di esaltare il look di pick-up e fuoristrada che non vogliono passare inosservati. L’interessante novità 2022 targata MAK è disponibile in 17, 18 e 20 pollici proposti in tre diverse finiture: army green, inedita, sfoggia un verde opaco perfettamente in linea al segmento off-road; matt black, classico intramontabile, mescola solidità a sportività ed espressione; black mirror, infine, grazie alla sua brillante diamantatura, si lega al meglio alle tonalità di ogni carrozzeria.

MAK porterà in pedana la gamma di ruote progettate appositamente per supportare il peso di alcune classi di veicoli: i modelli Load, Stone e King, infatti, disponibili sia in 5 che in 6 fori, sono stati ideati per equipaggiare il peso delle seguenti tipologie di veicoli: SUV, 4×4, HEAVY DUTY, FURGONI e VAN. La portata di ogni singola ruota è 1250 kg e in alcune applicazioni 1350 kg.

MAK presenterà al suo stand anche tre novità 2022 per le autovetture: Qvattro, dedicata agli Audi Drivers; Kent, dedicata ai Land Rover Range Rover Drivers e Arrow | Arrow-D, dedicata ai Mercedes-Benz Drivers. Tre ruote premium dal design innovativo ed elegante pensate per vetture premium dal gusto altrettanto raffinato, in linea con l’inconfondibile ed armonioso stile MAK.

Le ruote MAK sono omologate NAD e KBA a conferma dei massimi requisiti di qualità e sicurezza. A completare la gamma delle soluzioni esposte il cliente finale troverà anche accessori complementari alle ruote come i TPMS e i kit di riparazione degli pneumatici in caso di foratura, necessari per far fronte agli imprevisti che quotidianamente si verificano sulla strada.

Partecipare a questa importante kermesse è per MAK il miglior modo di puntare i riflettori sulle proprie ruote in lega dedicate al segmento Heavy Duty.