Mak: ecco le calze da neve NPK Multigrip

Mak sta ampliando la propria gamma di prodotti No Problem Kit contraddistinti dal marchio NPK, ideata per rispondere prontamente alle esigenze di sicurezza del cliente finale, alla già esistente linea di prodotto composta dal kit ruota di scorta si aggiunge la linea dei dispositivi antipattinamento per auto in tessuto tecnico, comunemente conosciute come calze da neve.

I dispositivi antipattinamento in tessuto tecnico, sono un prodotto efficiente e molto utile per affrontare la stagione invernale; sono un prodotto di emergenza estremamente semplice da montare e silenzioso, inoltre non rovinano l’asfalto o le sospensioni della vettura e possono essere facilmente montati anche su vetture non catenabili. Trazione e aderenza sono affidati alla presenza dei rilievi che incidono la neve o il ghiaccio e che garantiscono fin dal primo uso il massimo “grip”.

Mak presenta la sua linea di calze da neve dal nome NPK Multigrip, i dispositivi NPK Multigrip sono omologati EN 16662-1, disponibili per l’ordine on-line sulla piattaforma B2B a partire dal 24 Gennaio 2023, con un prezzo di listino al pubblico consigliato di Euro 62,00 iva esclusa.