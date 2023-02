MAK introduce le calze da neve per i truck

Mak amplia ulteriormente la propria gamma di dispositivi antipattinamento invernali affiancando ai prodotti auto già esistenti la nuova linea per ruote truck.

Novità assoluta ideata per rispondere prontamente alle esigenze di sicurezza anche dei mezzi pesanti; MAK presenta l’unica catena tessile sul mercato per autocarri e autobus , che con 13 misure copre l’intera gamma di pneumatici.

Le calze da neve ISSE TRUCK, sono un prodotto con tessile molto più spesso e resistente rispetto alle calze utilizzate comunemente per le vetture; sono un prodotto di emergenza estremamente semplice da montare e silenzioso. Consigliato per qualsiasi tipo di utilizzo su neve e ghiaccio; non si deteriora se utilizzata a una velocità massima inferiore a 30 Km/h.

Le calze da neve ISSE TRUCK 100% made in Spain, sono disponibili per l’ordine on-line sulla nostra piattaforma B2B a partire dal 01 Febbraio 2023, con un prezzo di listino al pubblico consigliato, per coppia di calze, da Euro 132,00 a Euro 274,00 iva esclusa