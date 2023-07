MAK STILO: l’arte italiana delle ruote in lega

MAK, azienda di riferimento nel mercato delle ruote in lega per l’Aftermarket, si basa su valori essenziali che nel corso del tempo l’hanno portata a distinguersi in un settore tanto eterogeneo quanto competitivo. Con ambizione, voglia e talento, MAK è riuscita a farsi strada e a conquistare una posizione di prestigio.

L’ultimo risultato di questo affascinante percorso, intrapreso oltre trent’anni fa dall’azienda italiana, è STILO, la ruota Universale nata per stupire ed ammaliare. La simmetria domina una composizione di razze intrigante e raffinata: diverse sfaccettature di un’unica anima progettata per fare colpo. STILO, regina delle novità del 2023, è stata progettata per esaltare le linee delle vetture di grossa cilindrata dal design più sportivo e ricercato. Disponibile nelle misure 18”, 19”, 20” e 21”, STILO si posiziona senza esitazioni nella fascia premium delle ruote destinate a valorizzare i modelli dei brand automobilistici più prestigiosi.

L’immancabile finitura Black Mirror è la prima delle due opzioni che caratterizzano una ruota mai banale, sempre azzeccata: scintillante grazie alla pregiata diamantatura, elegante nell’accompagnare qualsiasi tonalità. Per coloro che cercano uno stile più sportivo e di tendenza, STILO è disponibile anche nella finitura Gloss Black, che completa l’offerta a 360 gradi. Inoltre, c’è la versione Deep Concave STILO-D, pensata per i conducenti che hanno esigenze prestazionali elevate e un gusto estetico elitario.