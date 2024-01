Make-up partner della 74esima edizione del Festival della canzone italiana.

Sephora fa il suo ritorno a Sanremo come PARTNER MAKE-UP PER LA 74ESIMA edizione del FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA.

In questa nuova stagione, Sephora porterà dietro le quinte del TEATRO ARISTON i suoi esclusivi brand partner – SEPHORA COLLECTION, FENTY BEAUTY BY RIHANNA, RABANNE E RARE BEAUTY BY SELENA GOMEZ – per creare i look che accompagneranno artisti e ospiti sul palcoscenico più prestigioso d’Italia.

In qualità di partner di Rai Pubblicità nel progetto “Tra Palco e Città”, Sephora sarà presente anche presso il FORTE SANTA TECLA con un Beauty bar, dove i suoi make-up artist realizzeranno look esclusivi per il pubblico che parteciperà alla mostra dedicata alla storia della televisione.

Ma le novità non si fermano qui: Sephora offre la possibilità di vivere il Festival da protagonista alla sua beauty community. Dal 15 al 25 gennaio, tutti i possessori delle carte fedeltà Sephora Gold, Black e White, così come coloro che si iscriveranno al programma fedeltà, potranno partecipare al concorso “VINCI UNA SERATA AL FESTIVAL DI SANREMO”. In palio ci sono due biglietti per assistere alla serata dei duetti che si terrà il 9 febbraio al Teatro Ariston (il regolamento completo è disponibile sul sito sephora).

Infine, Sephora aprirà le porte della sua SEPHORA SUITE all’interno dell’hotel Royal, dove il beauty retailer accoglierà artisti, talenti e influencer. Gli esperti di bellezza del brand offriranno i loro servizi professionali e la loro abilità artistica per regalare un momento di bellezza da star, rendendo speciale la settimana mondana del Festival.

Sephora, ancora una volta, si esibisce sul palcoscenico musicale più importante d’Italia per celebrare insieme alla sua community il potere di una bellezza creativa, inclusiva, autentica e libera.