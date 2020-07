“Malandrino”, il nuovo singolo di Emis Killa e Jake La Furia

Si chiama “Malandrino” ed è il nuovo singolo di Emis Killa e Jake La Furia che anticipa l’attesissimo album di inediti “17”, il loro primo insieme, in uscita questo settembre.

Disponibile da oggi, in radio, digitale e streaming, “Malandrino” racconta la sensazione di ribellione vissuta durante l’adolescenza dei due artisti, quando la fame per il successo si scontrava con la difficile vita di strada. Oggi, Emis e Jake possono guardare al passato con la soddisfazione di chi ce l’ha fatta, nonostante le difficoltà e gli ostacoli.

Dopo oltre 15 anni di carriera alle spalle che hanno segnato la storia dell’hip hop italiano, con “17” Emis Killa e Jake La Furia, legati da uno stretto e sincero rapporto di amicizia, si uniscono per la prima volta in un progetto discografico volto a celebrare la scuola che ha reso il rap il genere più ascoltato e di successo in Italia oggi, fondendo le tecniche, lo stile e il flow di entrambi.