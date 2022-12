Måneskin: “Gossip” feat. Tom Morello fuori il 13 gennaio

I Måneskin annunciano il nuovo singolo “Gossip”, in uscita il 13 gennaio 2023, featuring il leggendario Tom Morello, chitarrista di Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen And The E Street Band e molti altri.

Contemporaneamente all’annuncio di questa sensazionale collaborazione, la band ha anche svelato la tracklist dell’attesissimo nuovo album RUSH!. Il disco, composto da 17 tracce, verrà pubblicato il 20 gennaio 2023, ed è da oggi disponibile in digital pre-save.

Per celebrare questo nuovo annuncio, i Måneskin hanno pubblicato il brano ‘LA FINE’ per regalare ai fan un’anticipazione di cosa potranno ascoltare in RUSH!. L’album è disponibile anche in pre-order, con formati fisici che includono le versioni standard, bianca, rossa e picture disk vinyl, special box set, CD e molti altri.

Prodotto principalmente da Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin, RUSH! è stato registrato a Los Angeles, Tokyo e in Italia e includerà i singoli già pubblicati SUPERMODEL – con il suo sound californiano e il suo groove rock contagioso -, MAMMAMIA, e il più recente THE LONELIEST, un’ode alle rock ballad del classic rock e che racconta il lato più vulnerabile della band.

L’annuncio arriva mentre la band sta continuando il fortunatissimo LOUD KIDS TOUR. La tranche del 2022 terminerà oggi con il concerto a Las Vegas, la tournée mondiale proseguirà poi nel 2023 in Europa e Regno Unito, e farà tappa in Italia nei più importanti palazzetti e si concluderà con quattro speciali date-evento allo Stadio Olimpico di Roma, il 20 e 21 luglio 2023, e allo Stadio San Siro di Milano, il 24 (SOLD OUT) e 25 luglio 2023.

Contando attualmente 307 certificazioni a livello mondiale, con 18 dischi di diamante, 241 dischi di platino e 48 dischi d’oro, i Måneskin continuano a lasciare un segno indelebile nella scena internazionale con un’attitudine rara nel panorama contemporaneo, e sono pronti a scaldare i palchi di tutto il mondo con nuova elettrizzante musica.