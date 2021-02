Maneskin: “Vent’anni” certificato disco di platino

“Vent’anni” il singolo dei Måneskin, che anticipa il nuovo progetto discografico in uscita nel 2021, è certificato disco di platino.

Dopo essere stati annunciati nel cast dei CAMPIONI in gara al 71mo Festival di Sanremo con il brano “Zitti e Buoni”, i Måneskin aggiungono un altro risultato alle numerose certificazioni che contano ora 16 dischi di platino e 5 dischi d’oro.

Scritta dai Måneskin, “Vent’anni” è una rock ballad cruda e contemporanea che il gruppo dedica in particolare alla propria generazione con un messaggio carico di libertà dalle sovrastrutture e dai filtri, unito al desiderio di essere autentici.

Iniziando a esibirsi live da giovanissimi nelle strade di Roma, i Måneskin con la loro straordinaria carica hanno velocemente conquistato il pubblico, spazzando via stereotipi di genere, mescolando influenze e stili in un mix originalissimo e unico.

La band italiana più irriverente e provocatoria che ha conquistato le classifiche negli ultimi anni e che collezionato oltre alle 70 date sold out nel primo tour in Italia ed Europa approderà per la prima volta a Sanremo, portando la propria cifra stilistica e la voglia di lasciare il segno.