Marc Langenbrinck diventa CEO di Mercedes-Benz Italia a partire dal 1° giugno 2023

Marc Langenbrinck sarà il nuovo CEO di Mercedes-Benz Italia a partire dal 1° giugno 2023. Attualmente CEO di Mercedes-Benz Svizzera, Langenbrinck vanta quasi 30 anni di carriera in azienda ed è un membro esperto della community Sales & Marketing della Stella. Dopo aver ricoperto diverse posizioni di rilievo in Mercedes-Benz, tra cui quelle di Direttore Strategie di Gruppo per Vendite & Marketing e Servizi Finanziari e di CEO in Francia e Svizzera, ora si sposterà in Italia per assumere la guida dell’azienda.

Il precedente CEO di Mercedes-Benz Italia, Radek Jelinek, lascia l’azienda dopo cinque anni per intraprendere nuove sfide professionali. Jelinek si è contraddistinto per la sua coinvolgente passione per il Brand e gli eccellenti risultati ottenuti, oltre al forte contributo che ha dato nella valorizzazione della Luxury Strategy della Stella.

In una dichiarazione, Jelinek ha espresso gratitudine alla sua squadra e ai rappresentanti della stampa italiana per aver dato grande risalto all’azienda e per la relazione basata sulla trasparenza e sul confronto proficuo che ha instaurato con loro. Ha anche sottolineato l’importanza della transizione ecologica e digitale nell’industria automobilistica e l’orientamento di Mercedes-Benz verso queste sfide.

Con l’arrivo di Marc Langenbrinck alla guida di Mercedes-Benz Italia, l’azienda si prepara ad affrontare nuove sfide e a consolidare la sua posizione di leadership nel mercato premium italiano.