Marco Bezzecchi e Dainese: una tuta personalizzata per una causa speciale

La tuta, denominata Demone GP, rappresenta un concentrato di stile e innovazione. Il design è caratterizzato da linee cromate argento e nere, che richiamano la velocità in pista, e da dettagli animalier, simbolo dello spirito selvatico e ribelle del pilota italiano. I loghi inconfondibili di VR46 e Dainese New York, combinati con dettagli in rosso fluo e rosso Dainese, rendono questa tuta un capo esclusivo non solo per il look, ma anche per le tecnologie all’avanguardia che incorpora.

La Demone GP, progettata con l’esperienza di leggende della MotoGP, è dotata di slider in titanio, pensati per agevolare la scivolata, un sistema innovativo boot-in per inserire lo stivale Dainese Axial all’interno della tuta, e l’avanzato sistema D-air®, l’airbag che garantisce la massima sicurezza in pista. Queste caratteristiche permettono al pilota di affrontare le condizioni più estreme con libertà di movimento e protezione.

Dopo essere stata testata in pista a Misano a fine agosto, la tuta verrà messa all’asta su eBay dal 10 al 15 settembre, offrendo agli appassionati di MotoGP l’opportunità di possedere un pezzo unico e irripetibile. L’iniziativa ha uno scopo benefico: tutti i proventi dell’asta saranno devoluti a AROP (Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica), un’organizzazione con cui Marco Bezzecchi collabora da tempo.

Bezzecchi ha spiegato le motivazioni dietro la sua scelta di sostenere AROP: “Ho scelto di sostenere AROP perché credo profondamente nella loro missione: fanno un lavoro straordinario nel migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti oncologici e delle loro famiglie. La tuta Demone GP Custom Works che ho realizzato per Dainese è un pezzo unico, è un modo per coinvolgere anche i miei fan in qualcosa di più grande del nostro sport e sensibilizzare il maggior numero di persone a sostenere una causa così importante per me.”

Ma l’asta non finisce qui. Oltre alla tuta, il vincitore avrà l’opportunità di vivere un’esperienza esclusiva a Misano dal 20 al 22 settembre. Potrà incontrare il Pertamina Enduro VR46 Racing Team e ricevere la Demone GP direttamente dalle mani di Marco Bezzecchi.

Dainese e Marco Bezzecchi hanno unito innovazione e talento in un progetto che va oltre il mondo delle corse, dimostrando come il potere dello sport possa sensibilizzare e fare del bene. Un’iniziativa che non solo celebra lo spirito di personalizzazione e sicurezza, ma anche la solidarietà.