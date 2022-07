MARCO MASINI: concerti in tutta Italia con “T’INNAMORERAI DI NOI – OLTRE 30 ANNI INSIEME”

“T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme”, il nuovo tour di MARCO MASINI, che vedrà impegnato l’artista fino al 2023: degli show nati dall’esigenza di Marco di ringraziare il proprio pubblico per questi oltre 30 anni trascorsi insieme, innamorati gli uni degli altri.

“Sono stati due anni di silenzio, separazione e lontananza, ma adesso siamo tornati a innamorarci – commenta Marco Masini – Perché quello che sento e vedo tra di noi è questo: un continuo innamoramento. Non solo l’uno dell’altro, ma anche del cantare insieme la vita e innamorarci insieme di essa. Il titolo del tour rappresenta un po’ questo livello che si alza sempre di più di amore reciproco, che inevitabilmente mi riporta indietro nel tempo a ripensare ai momenti dove ci stavamo innamorando per le prime volte, cioè quando è uscito il brano “T’innamorerai”. Da lì in poi, per oltre 30 anni, ogni concerto non ha fatto altro che crescere e aumentare questo amore”.

Dopo il grande successo del tour e dell’appuntamento all’Arena di Verona per festeggiare i 30 anni di carriera, Marco Masini torna quindi a esibirsi dal vivo in tutta Italia, per incontrare ancora una volta i suoi fan, che lo seguono da più di 30 anni e l’hanno accompagnato in tutte le fasi e i momenti della sua carriera.

Insieme a lui sul palco ci saranno: Massimiliano Agati (batteria, percussioni e chitarra acustica), Alessandro Magnalasche (chitarra elettrica e acustica), Cesare Chiodo (chitarra acustica, basso, direzione musicale), Lapo Consortini (chitarra acustica e ideazioni sonore), Stefano Cerisoli (chitarra elettrica ed acustica) e Antonio Iammarino (tastiere, pianoforte).

Di seguito le date attualmente confermate del tour:

3 settembre 2022 – Teatro Romano, Ostia Antica (RM)

16 settembre 2022 – Teatro Romano, Fiesole (FI)

24 settembre 2022 – Teatro Antico, Taormina

22 novembre 2022 – Teatro Augusteo, Napoli

28 novembre 2022 – Teatro Politeama, Genova

1 dicembre 2022 – Teatro Creberg, Bergamo

3 dicembre 2022 – Teatro Colosseo, Torino

4 dicembre 2022 – Teatro Comunale, Ferrara

6 dicembre 2022 – Teatro Verdi, Firenze

7 dicembre 2022 – Teatro Ponchielli, Cremona

10 dicembre 2022 – Teatro Lyrick, Assisi

17 dicembre 2022 – Teatro Goldoni, Livorno

19 dicembre 2022 – Teatro degli Arcimboldi, Milano

20 dicembre 2022 – Gran Teatro Geox, Padova

9 gennaio 2023 – Auditorium Parco della Musica, Roma