Marco Masini: ecco il nuovo singolo “Allora Ciao”

Marco Masini ha annunciato il lancio del suo nuovo singolo intitolato “Allora Ciao”, disponibile in radio e in digitale a partire da oggi, venerdì 13 settembre. Il brano anticipa l’uscita del suo prossimo album intitolato “10 Amori”, in arrivo il 4 ottobre in formato vinile e cd.

“Allora Ciao” è descritto come un mix di dolcezza e amarezza, che narra di un amore finito ma non dimenticato, con rimpianti e ricordi che lasciano un’impronta indelebile. Il singolo, scritto da Marco Masini e Antonio Iammarino e prodotto da Cesare Chiodo, Marco Masini e Antonio Iammarino, offre un assaggio di ciò che sarà il nuovo progetto discografico dell’artista.

Il nuovo album, intitolato “10 Amori”, arriva a sette anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio di Marco Masini. Questo disco segna anche un momento importante nella vita del cantante, poiché coincide con il suo 60° compleanno che festeggerà il prossimo 18 settembre.

Nel presentare il nuovo lavoro, Marco Masini ha dichiarato: «È sempre una scoperta uscire con un album. Una scoperta e anche una scommessa. La scommessa è sperare che qualcuno capisca il tuo nuovo pensiero. Un pensiero che cambia ad ogni piccolo movimento di questo mondo, a ogni coincidenza o destino già scritto ma non preventivato, oppure semplicemente perché ti accorgi di essere cresciuto. Non vedo l’ora di scommettere ancora su quello che per me è il momento più bello di tutti i momenti. Dare a tutti la mia visione delle cose e raccontare le storie di tutti!»

Il disco “10 Amori” si preannuncia come un viaggio attraverso tutti gli amori di una vita, storie che rimangono eternamente impresse nell’anima e che collegano passato, presente e futuro. Un’opera che promette di esplorare la poetica sensibilità, la profondità e l’ironia di Marco Masini, sempre pronto ad affrontare con passione la vita, la musica e gli amori.