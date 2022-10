Marco Mengoni: il 24 giugno ’23 allo Stadio Arechi di Salerno

È partito il tour nei palazzetti tutto sold out di Marco Mengoni (atteso al PalaSele di Eboli il 27 ottobre) e proprio dal palco della prima tappa milanese del #MENGONILIVE2022 l’artista ha annunciato il grande ritorno negli stadi con #MarcoNegliStadi che lo porterà anche a Salerno allo Stadio Arechi il 24 giugno 2023.

Da oggi è disponibile per Epic Records Italy / Sony Music Italy MATERIA (Pelle) il nuovo album di Marco Mengoni, che arriva a meno di un anno dal successo multiplatino di Materia (Terra), pubblicato lo scorso dicembre 2021. MATERIA (Pelle) è il proseguimento del progetto musicale MATERIA, un percorso in tre album iniziato con MATERIA (Terra), per mostrare tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità. Con questo nuovo capitolo MATERIA (Pelle), il cantautore presenta le sue ricerche musicali e le contaminazioni che da sempre lo attraggono, le quali si fondono creando sempre qualcosa di nuovo. Con MATERIA (Pelle) Mengoni vuole raccontare e celebrare il valore della complessità e la diversità che si nutre di mix e suoni presi da tutto il mondo che si sposano con atmosfere urban, elettroniche e le più classiche ballate pop. Un album di ricerca e di collaborazione, realizzato coinvolgendo esperti di sonorità provenienti da tutto il mondo per dare la forma migliore alle sonorità e ai ritmi che caratterizzano questo disco. In questo secondo tassello del progetto MATERIA, la Pelle ha un ruolo centrale: è contatto, sensorialità e istinto, rappresenta qualcosa di ancestrale.

Con MENGONI LIVE 2022, il tour nei palazzetti che ha registrato il tutto esaurito, il cantautore ha deciso di ripartire con un viaggio musicale che racconta questi primi due capitoli di MATERIA e ripercorre 13 anni di carriera, in cui il cantautore ha conquistato 64 dischi di platino, totalizzato oltre 1,7 miliardi di stream audio/video, e ha ricevuto il Golden Button di YouTube, il massimo riconoscimento per aver superato oltre 1 milione di iscritti al suo canale.

Dopo gli show nei palazzetti, nell’estate 2023 Marco Mengoni sarà protagonista di un nuovo eccezionale tour che lo porterà ancora una volta a cantare negli stadi dopo il clamoroso successo delle date estive 2022 allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Olimpico di Roma. Radio Italia è la radio partner del tour.

L’appuntamento in Campania è per il 24 giugno allo Stadio Arechi di Salerno; la tappa è a cura di Anni 60 produzioni e Fast Forward Live.