Marvel’s Avengers arriva oggi su PC, Console e Stadia

E’ finalmente disponibile in tutto il mondo per PlayStation4, Xbox One, PC e Stadia. Marvel’s Avengers offre ai giocatori un’esperienza completa che mescola la campagna “Riuniti”, una storia da giocare in singolo, con le missioni Zona di guerra dell’Iniziativa Avengers in corso, le quali porteranno gli Avengers in giro per il mondo e non solo.

Ogni missione della campagna “Riuniti” è progettata per presentare le capacità uniche di uno o più eroi, mentre le missioni dell’Iniziativa Avengers possono essere giocate da soli con la tua squadra personalizzata controllata dall’IA oppure in un gruppo di massimo quattro giocator*, usando qualsiasi eroe disponibile al giocatore.

In più, per garantire a tutti un’esperienza continuativa il videogame degli Avengers, si espanderà nel corso del tempo con l’aggiunta di nuove storie incentrate su nuovi eroi, cattivi, tipi di missioni, regioni, oggetti e altro ancora, disponibili per tutti i giocatori che hanno acquistato il gioco base, senza costi extra. Queste storie continueranno a evolvere la narrazione del mondo di Marvel’s Avengers per diversi anni e tutte le nuove missioni saranno accessibili all’intera gamma degli eroi giocabili.

In Marvel’s Avengers, i giocatori potranno personalizzare in vari modi i più potenti eroi della Terra. I supereroi saranno sempre fedeli al rispettivo set di poteri, ma potranno essere giocati in modi diversi in base all’equipaggiamento e alle abilità scelti, adattandosi allo stile di gioco del giocatore.

I giocatori potranno, tra l’altro, personalizzare gli iconici supereroi con costumi classici, amati dai fan e originali, tra cui l’armatura di Iron Man tratta da Original Sin, una storia del 2014, o Donald Blake, un riferimento allo pseudonimo di Thor apparso per la prima volta in Journey Into Mystery #83, nel 1962.

Marvel’s Avengers sarà disponibile per PlayStation5 e Xbox Series X al lancio delle console, previsto nel 2020. Coloro che possiedono il gioco per l’attuale generazione di console potranno passare alla versione migliorata senza costi aggiuntivi, sia in caso di passaggio da PlayStation 4 a PlayStation 5, sia da Xbox One a Xbox Series X.