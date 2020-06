Marvel’s Avengers, il titolo arriva su PS5 e XBox Series X

C’è anche Marvel’s Avengers tra i tanti titoli per la nuova PS5. Square Enix ha infatti recentemente annunciato che Marvel’s Avengers sarà disponibile anche per PS5 e Xbox Series X, già al lancio della console previsto per le festività natalizie 2020.

Coloro che possiedono il gioco per l’attuale generazione di console potranno passare alla versione migliorata senza costi aggiuntivi, sia in caso di passaggio da PlayStation 4 a PlayStation 5, che da Xbox One a Xbox Series X. Questo vale anche per i salvataggi che permettono ai giocatori di trasferire i propri profili giocatore e i propri progressi per riprendere a giocare esattamente da dove hanno interrotto. Sarà inoltre supportato il gioco tra generazioni differenti, per permettere ai giocatori su PS5 di giocare con gli amici su PS4 e agli utenti Xbox Series X di connettersi con gli amici su Xbox One.

Marvel’s Avengers promette un aspetto e una giocabilità incredibili. L’esperienza su PlayStation 5 sarà fluida e dinamica e sfrutterà al meglio il rapidissimo SSD, le sensazioni tattili del DualSense e il coinvolgente Spatial Audio. Per personalizzare al meglio l’esperienza visiva, su PS5 i giocatori potranno scegliere tra la modalità grafica migliorata o la modalità framerate elevato.

Le caratteristiche specifiche per Xbox Series X, Stadia e PC verranno rese note più avanti.