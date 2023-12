Maserati e Colmar: una partnership esclusiva

Maserati annuncia una collaborazione con Colmar per il lancio della sua prima collezione invernale dedicata alla neve, composta da una selezione di capi e accessori. Questa partnership si focalizza sui valori condivisi di eccellenza italiana, innovazione e performance senza compromessi.

Le due anime di Fuoriserie, il programma di personalizzazione del Tridente, note come ‘Corse’ e ‘Futura’, hanno dato vita a una collezione contemporanea ispirata alla gloriosa eredità racing di Maserati e alla sua dedizione per la ricerca tecnologica. In collaborazione con Colmar, sono stati creati capi senza tempo per gli appassionati di sci e auto sportive, caratterizzati dall’utilizzo di tecnologie avanzate e materiali all’avanguardia. Questi capi sono dedicati a coloro che abbracciano il cambiamento con entusiasmo ed energia, sempre proiettati verso il futuro e l’innovazione.

Le collezioni Colmar x Maserati, denominate ‘Corse’ e ‘Futura’, sono concepite sia per uomini che per donne e comprendono giacche da sci, salopette e pantaloni con elevate performance di impermeabilità e traspirabilità, caratteristiche distintive del DNA di Colmar. La gamma include anche sweatshirt in pile termico e cappelli in lana, impreziositi dai ricamati loghi delle due prestigiose marche italiane. La collezione ‘Corse’ si distingue per una raffinata palette di colori sfumati dal bianco al grigio, con inserti verticali in rosso intenso che richiamano le auto da pista. La collezione ‘Futura’ presenta tonalità di grigio lavagna e grigio perla effetto satin.

La capsule collection neve Colmar x Maserati è disponibile presso le esclusive boutique Colmar di Milano, Torino, Bolzano, Parigi, nonché nelle rinomate località sciistiche di Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio e Kitzbuhel. È inoltre possibile trovarla presso l’esclusivo showroom Maserati a Modena.