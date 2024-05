Maserati e GranCabrio Trofeo al Motor Valley Fest 2024

La città di Modena, patrimonio mondiale dell’UNESCO e casa del Tridente, è pronta ad aprire le porte agli amanti delle due e quattro ruote da ogni parte d’Italia e non solo, per il Motor Valley Fest, un evento all’insegna della passione più profonda, che negli anni ha permesso di realizzare i sogni di coloro che hanno reso grande questo territorio e i suoi illustri marchi in tutto il mondo.

Il festival sarà l’occasione per ammirare per la prima volta in Italia Maserati GranCabrio Trofeo, nuova protagonista della gamma del Tridente, in bella mostra nel Cortile d’onore di Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena.

L’erede in versione decappottabile dell’iconica GranTurismo sarà “vestita” della sofisticata livrea Night Interaction, con interni rossi a contrasto a esaltarne l’anima sportiva – la spinta e il divertimento sono merito del V6 Nettuno twin turbo da 550 CV, orgoglio della produzione motoristica Maserati – massima espressione del grand touring in chiave moderna, con una tecnologia di ultima generazione al servizio della guida più coinvolgente; una vettura nata per assaporare la libertà accarezzati dal vento e godere del massimo spazio per quattro passeggeri.

Veloce, potente, elegante, perfetta per divertirsi in tutta sicurezza e comfort, e al tempo stesso percorrere tanti chilometri in modalità viaggio, da soli o in compagnia, GranCabrio Trofeo è eccezionale sotto tutti i punti di vista. Il design sportivo, deciso ma di classe, e le linee dinamiche e scattanti sono accentuate quando la capote è abbassata, a scoprire un abitacolo che nella versione en plain air esprime tutta la bellezza dei dettagli artigianali e della tecnologia più sofisticata.

GranCabrio Trofeo è la nuova protagonista di una lunga storia di successi nel mondo delle vetture scoperte del Tridente. Un’auto nata per vivere l’esperienza al volante in completa simbiosi con il paesaggio che ci circonda, lasciandosi avvolgere dall’inconfondibile musica del motore Nettuno, senza rinunciare alle caratteristiche stilistiche e progettuali che contraddistinguono la produzione più estrema ed esclusiva di Maserati.