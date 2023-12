Maserati MC20 Club Italia: tributo al Tridente

Un’enorme bocca metallica, al centro un tridente, seguito da un lungo cofano e dalla maschera di concentrazione del pilota protetto dal casco; tutt’intorno un ruggito possente. E’ un attimo, un lampo, la Maserati è già sparita dietro alla curva, ma l’emozione prodotta dalla sua corsa non passerà mai più.

Su questa scena si è fondato il mito della Maserati e, osservando la MC20, si ha subito l’impressione che designer e ingeneri abbiano saputo cogliere quell’istante di eccitazione e l’abbiano cristallizzato tra le linee fluide e possenti della carrozzeria e la generosità del motore Nettuno.

Un prodotto di genio così compiuto non poteva non attirare l’attenzione dei soci del Club Italia, da sempre portati a identificare il meglio della produzione automobilistica italiana. Con la creazione dell’esclusivo dipartimento di personalizzazione Maserati Fuoriserie, è nata l’opportunità di aggiungere un nuovo capitolo alle collaborazioni ufficiali tra il Club e i grandi costruttori italiani, dopo le ormai leggendarie esperienze con Lancia, Fiat, Alfa Romeo e Dallara. Il risultato è la serie speciale Maserati MC20 Club Italia, come da tradizione, riservata ai soci del Club.

Il progetto MC20 Club Italia è stato sviluppato in diretta collaborazione con il centro stile della casa attraverso un’appassionante serie di incontri durante i quali si sono scelti tutti i dettagli della nuova edizione speciale, ispirati tanto alla tradizione Maserati, quanto allo stile del Club. La livrea sintetizza l’elegante immagine cromatica del Club Italia: blu notte “Trofeo” su gran parte della carrozzeria, una fascia verde smeraldo attorno alla presa d’aria frontale, a ricordare le splendide grafiche delle auto da corsa del Tridente degli anni ’50 e, in particolare, la plurivittoriosa Maserati 250F cui si ispira il primo bozzetto realizzato da Stefano Macaluso, il presidente del Club Italia. Una leggera striscia rossa per sottolineare lo stacco tra verde e blu, così come altri tratti rossi ritmano la linea filante della carrozzeria. Gli interni e in particolare i sedili hanno un aspetto decisamente racing e nel tessuto in alcantara riprendono il tema del blu punteggiato dal logo del Club e da cuciture verdi. Preziosa nota d’esclusività è la copertura in carbonio del motore Nettuno V6 Biturbo: solo per questa versione Club Italia il carbonio a vista è blu. Accanto al motore, discretamente celata a cofano chiuso, appare la placchetta con il nome del socio proprietario e il numero di serie. Il nome appare inciso anche sul battitacco del lato guida. Come da tradizione, sulle fiancate sono presenti gli stemmi smaltati del Club. La Maserati MC20 Club Italia è proposta tanto nella versione coupè, quanto nella versione Cielo, con tetto amovibile.

Il 15 dicembre 2023 è stata una giornata speciale per la collaborazione tra Maserati e il Club Italia: la nuova edizione limitata è stata presentata ai soci nella storica fabbrica Maserati di Modena e poi fotografata a Bologna, là dove i fratelli Maserati fondarono l’azienda, davanti alla statua del Nettuno, uno dei simboli della città: il dio del mare e il suo tridente che hanno ispirato, l’uno il nome dello splendido propulsore della MC20, l’altro il celebre logo della Casa del Tridente. Automobili esclusive, le Maserati, la cui identità è sintesi di eleganza, lusso e prestazioni sportive. Tanto più esclusive se le Maserati MC20 sono “firmate” Club Italia.