Maserati sceglie Goodyear Eagle F1 SuperSport per la nuova GranTurismo

Goodyear ha stretto una partnership con Maserati per sviluppare un pneumatico su misura per la nuova GranTurismo che sarà disponibile con una configurazione V-6 biturbo con due modelli di performance differenti.

Il pneumatico scelto da Maserati come primo equipaggiamento per la GranTurismo è il Goodyear Eagle F1 SuperSport. Questo modello UUHP (Ultra Ultra High Performance) è stato appositamente ottimizzato per esaltare al massimo le prestazioni della vettura. I set di pneumatici saranno contrassegnati con il marchio MGT, che testimonia la collaborazione tra le due prestigiose marche.

La gamma Eagle F1 SuperSport di Goodyear è stata sviluppata sfruttando l’esperienza acquisita nel mondo del motorsport. Attraverso il trasferimento delle tecnologie testate sui veicoli più prestazionali e sulle piste più esigenti, la gamma SuperSport offre ai piloti un’aderenza eccezionale, una maneggevolezza precisa e una stabilità impeccabile sia su strade asciutte che bagnate.

Un aspetto interessante di questa collaborazione è l’utilizzo del simulatore virtuale di guida per lo sviluppo dei pneumatici equipaggiati sulla nuova GranTurismo. Goodyear e Maserati hanno sfruttato appieno questa innovativa tecnologia, che ha fornito enormi benefici durante il processo di progettazione del primo equipaggiamento. Grazie ai dati raccolti dai test al simulatore, Goodyear è stato in grado di evitare la produzione di lotti di pneumatici di prova e ha potuto accelerare il processo di sviluppo. Questo approccio rappresenta un’importante strategia di Goodyear nel mercato del primo equipaggiamento e conferma la sua posizione di pioniere nel settore.

Stefano Sangermano, Model Chief Engineer di Maserati, ha dichiarato: “Siamo davvero soddisfatti della collaborazione con Goodyear per la nuova GranTurismo. Eagle F1 SuperSport personalizzata si adatta perfettamente all’approccio del nostro nuovo modello e lo sviluppo tramite simulazione virtuale è stato di grande aiuto, facilitando il lavoro tra i team di ricerca e sviluppo di entrambe le parti”.

Andrea Scaliti, marketing manager di Goodyear Italia, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di essere stati scelti ancora una volta da Maserati come fornitore di pneumatici di primo equipaggiamento. Siamo da sempre un’azienda leader nell’innovazione tecnologica e poterci avvalere del supporto di un simulatore virtuale è un grande vantaggio competitivo con cui vogliamo supportare al meglio i nostri partner”.