Mattel lancia una nuova collezione ispirata all’attesissimo “Barbie Il Film”

Mattel ha annunciato una nuova collezione di prodotti ispirata all’attesissimo “Barbie Il Film”. Creato in collaborazione con Warner Bros. Pictures, “Barbie Il Film” farà il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane il 20 luglio. Tuttavia, i fan potranno già immergersi nell’atmosfera di “Barbie Il Film” e immaginare nuove storie con tutti i giocattoli della linea, tra cui UNO, Hot Wheels, Fisher-Price, MEGA e ovviamente Barbie.

La linea di bambole “Barbie Il Film” presenta look che i fan vedranno sul grande schermo, fedelmente ispirati a Barbie, Ken e ai nuovi personaggi di Barbie Land e non solo. La collezione richiama gli stili Barbiecore e Ken-ergy presenti nel film, sia nei look che negli set coordinati indossati nel lungometraggio. Ma non solo, la collezione presenta anche iconici accessori must-have, tra cui una replica della Casa dei Sogni a tre piani di Barbie con mattoncini MEGA e una splendida Corvette rosa radio-comandata di Hot Wheels.

La collezione Mattel di prodotti “Barbie Il Film”, presentata in confezioni da collezione, sarà disponibile presso i principali rivenditori a livello nazionale e internazionale, tra cui ipermercati, supermercati, negozi di giocattoli e piattaforme di e-commerce, con prezzi che vanno da € 1,79 a € 154,99 a partire dal 1° giugno 2023.

Per celebrare ulteriormente l’uscita di “Barbie Il Film”, a partire da questo mese Mattel lancerà anche una serie di prodotti ispirati al film, realizzati in collaborazione con oltre 100 partner di marchi di moda, bellezza, accessori e molto altro.