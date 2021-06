Mattel presenta Barbie Loves the Ocean, la sua prima linea di fashion doll realizzata con plastica riciclata per la salvaguardia degli oceani. Il lancio è coerente con l’obiettivo di Mattel di utilizzare plastiche riciclate, riciclabili o di origine naturale al 100%, sia per i prodotti che per le confezioni, entro il 2030.

“Questo nuovo lancio Barbie è un altro tassello all’interno del portafoglio sempre più ampio dei brand Mattel che, come obiettivo chiave, ispirano lo sviluppo di una coscienza ambientale nei nostri consumatori”, ha commentato Richard Dickson, President e Chief Operating Officer di Mattel. “In Mattel, consentiamo alle prossime generazioni di esplorare la meraviglia dell’infanzia e raggiungere il potenziale infinito che c’è in loro. Prendiamo sul serio questa responsabilità e continuiamo a fare la nostra parte affinché i #bambini possano ereditare un mondo migliore.”

Mattel ha sempre saputo che una semplice bambola può avere un grande impatto. Guardando al futuro, Barbie continua a promuovere il suo ruolo e si impegna ad usare la sua piattaforma globale per creare un mondo migliore per i bambini, concentrandosi su diversità e inclusione, pari opportunità e ora anche sostenibilità, nei seguenti modi:

– Barbie Loves the Ocean: questa linea comprende tre bambole realizzate con il 90% di plastica riciclata per la salvaguardia degli oceani e un playset Chiosco sulla Spiaggia, anch’esso realizzato con il 90% di plastica riciclata. Gli elevati standard di produzione Mattel assicurano che questa linea offra la qualità di gioco che i genitori si aspettano da Barbie.

– Obiettivo Forest Stewardship Council (FSC): Barbie persegue l’obiettivo di utilizzare al 95% carta o fibre di legno riciclate o certificate FSC per le confenzioni, entro la fine del 2021.

– Un Nuovo episodio di Barbie Vlogger: ‘Barbie Racconta Come Aiutare il Nostro Pianeta’, un nuovo vlog della famosissima serie Youtube Barbie Vlogger, che insegna ai piccoli fan l’importanza di prendersi cura del nostro pianeta e mostra l’impatto che i cambiamenti delle abitudini quotidiane possono avere. Barbie Vlogger è una serie online che permette a Barbie di parlare direttamente con i suoi follower, bilanciando momenti di “insegnamento” che mettono in evidenza Barbie come modello di comportamento, insieme a divertenti YouTube trends, come le sfide fai-da-te.

– La Nuova Campagna ‘The Future of Pink is Green’: L’ultima campagna del brand, in collaborazione con BBH LA, sfrutta l’associazione dell’iconico rosa al green – simbolo della protezione del pianeta – per comunicare i nostri prossimi passi verso un futuro più verde e per educare i bambini sull’importanza della sostenibilità in modi facilmente assimilabili per gli appassionati di tutte le età.

“La nostra storia lunga ben 62 anni è ricca di evoluzioni, poiché portiamo avanti costantemente iniziative progettate per riflettere il mondo che i bambini vedono intorno a loro. Barbie Loves the Ocean è un esempio importante delle innovazioni sostenibili che faremo per creare un ambiente futuro in cui i bambini possano vivere al meglio”, ha affermato Lisa McKnight, Senior Vice President e Global Head di Barbie & Dolls, Mattel. “La nostra missione è utilizzare la nostra piattaforma globale per amplificare i messaggi e ispirare i bambini a far parte del cambiamento che vogliono vedere nel mondo”.

Il programma Barbie è uno dei tanti lanci a sostegno dell’obiettivo aziendale di Mattel di utilizzare plastiche riciclate, riciclabili o di origine naturale al 100% in tutti i prodotti e in tutte le confezioni entro il 2030. Altre attività includono Mattel PlayBack, un recente programma di ritiro dei giocattoli, ideato per recuperare e riutilizzare i materiali dei vecchi giochi Mattel per i futuri prodotti Mattel; Sfreccia Verso Un Futuro Migliore, la roadmap dei prodotti Mattel per realizzare tutte le auto, i playset e le confezioni Matchbox con materiali plastici al 100% riciclati, riciclabili o a base biologica entro il 2030. Lo scorso anno, Mattel ha anche introdotto diversi giocattoli all’altezza di questo impegno, tra cui Fisher-Price Eco Set Piramide 5 Anelli e Blocchi Assortiti e Fisher-Price Piramide 5 Anelli, realizzati con plastica a base biologica, tre set MEGA Bloks realizzati con bio-plastica e UNO Nothin’ But Paper, il primo mazzo di carte UNO completamente riciclabile senza materiali di imballaggio in cellophan.