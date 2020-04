Mattoncini e musica, nasce la partnership tra Lego e Universal

LEGO, ha annunciato l’inizio di una partnership esclusiva con Universal Music Group, società leader mondiale nell’ ambito dell’intrattenimento musicale. Ancora non si conoscono i dettagli. Si sa, però, è che dal 2021 saranno lanciati nuovi prodotti LEGO, per rafforzare lo sviluppo del bambino e sfruttare i benefici mentali e creativi della musica e del gioco LEGO.

In qualità di leader mondiale del settore, UMG influenza la cultura di tutto il mondo attraverso il potere della musica. UMG dispone di un cast di superstar nazionali e internazionali e di un vastissimo catalogo di brani musicali ed editoria musicale, che raggruppa tutti i generi e lingue, compresi i programmi di LEGO Group.

Questa collaborazione offrirà ai giocatori incredibili opportunità di esprimersi in modo creativo, oltre che la possibilità di scoprire il proprio amore per la musica. Il progetto mira a ispirare e sostenere lo sviluppo creativo attraverso esperienze sociali coinvolgenti, interattive e sicure.

Julia Goldin, CMO di LEGO Group ha commenta la partnership affermando: “Sappiamo che la musica rappresenta per molti bambini una grande passione. Ha un’incredibile capacità di coinvolgere e unire i bambini e le famiglie, proprio come il mattoncino LEGO. Questa partnership celebrerà il potere di fondere la musica a LEGO System, offrendo ai bambini un mondo completamente nuovo per esprimersi creativamente, portando in vita la musica nel loro mondo e a modo loro”.

A queste parole si sono aggiunte quelle di Olivier Robert-Murphy, Responsabile Globale del New Business della Universal Music Group:

“La musica è parte integrante nella vita di ogni bambino a partire dalla nascita ma anche durante tutto il periodo dello sviluppo. Nel corso dei decenni, le colonne sonore dei bambini sono passate dai vinili, alla radio, alle cassette, ai video musicali, ai CD e allo streaming. La nuova partnership tra LEGO Group e UMG, permetterà di fornire un nuovo modo interattivo di ispirare la prossima generazione di appassionati e visionari creativi”.