Maverick, ed è vela per tutti

Yachtsynergy, tra i più importanti cantieri nautici francesi, distribuisce la deriva Maverick disegnata da Daniele Vitali e prodotta in Inghilterra dalla Fusion Sailboats Inghilterra.

Prodotto molto innovativo che consente all’utilizzatore anche non esperto molteplici usi: vela, pagaia, wind surf, tutto in totale sicurezza. La stagione è alle porte e le limitazioni saranno molte, non a livello “sportivo” quindi con l’estate imminente è ideale per godere del sole e del mare.

Maverick è ideale contro le restrizioni Covid-19, per l’utilizzo in solitario, per l’uso promiscuo e per il discorso prezzo che ne fà un bene per tutte le tasche.

Data la sua costruzione in polietilene, praticamente indistruttibile e di facile manutenzione, ne fà un mezzo idonea per stabilimenti balneari, scuole di vela, per il noleggio e per lo sharing. E quest’anno, è l’anno giusto per godere della libertà del mare, del vento e del sole.