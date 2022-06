Maxi Hi-Speed: il nuovo variatore Polini per Piaggio Beverly e MP3 400 HPE

Il nuovo variatore Maxi-Speed per Beverly e MP3 HPE è realizzato con tecnologie avanzate e un sistema di lubrificazione unico che assicura sempre le massime prestazioni!

Il variatore maxi HI-SPEED è stato sviluppato specificatamente per gli ultimi nati in casa Piaggio, il Beverly e MP3 400 HPE Euro 5.

Come tutti i variatori della gamma Polini Maxi Hi-Speed, è dotato dell’innovativo sistema di lubrificazione brevettato. La capiente sacca interna dello spinotto ha la funzione di serbatoio del grasso, all’interno della quale è posizionata una speciale molla che consente una costante distribuzione del grasso sullo spinotto anche nelle condizioni di utilizzo più gravose.

Lo spinotto in acciaio al nichel-cromo è stato sottoposto ad un avanzato trattamento DLC a base di carbonio per migliorare le caratteristiche di scorrimento e di usura, particolarmente indicato per le applicazioni racing e aeronautiche dal bassissimo coefficiente d’attrito.

I rulli sono composti da una speciale mescola di materiale di nylon e fibre aramidiche e lo scorrimento dei rulli è incrementato grazie a un processo specifico di brillantatura subìto dalle piste di scorrimento.

Tutte le caratteristiche del Maxi Hi-Speed variatore Polini per Piaggio Beverly e MP3 400 HPE garantiscono allo scooter un nuovo livello di accelerazione, rapida e fluida, garantendo però maggiore resistenza all’usura ed un rendimento costante nel tempo.

Maxi Hi-Speed variatore Polini per Piaggio Beverly e MP3 400 HPE Euro è disponibile al prezzo di euro 188 + IVA.