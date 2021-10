Maxi Hi-Speed: il variatore Polini per i modelli Honda SH 350 e FORZA 350

Con il nuovo variatore Polini Maxi Hi-Speed per i modelli Honda SH 350 e FORZA 350 E5, le prestazioni dello scooter vengono esaltate in ripresa ed allungo grazie alle nuove numerose caratteristiche tecniche.

La puleggia a 12 rulli è riprogettata con una nuova inclinazione a 13°.

Lo spinotto in acciaio nickel cromo è caratterizzato dal bassissimo coefficiente d’attrito; si distingue per l’avanzatissimo trattamento DLC a base di carbonio con innovativa tecnologia specifica per applicazioni racing ed aeronautiche, destinata a componenti a scorrimento soggetti ad elevata usura.

La capiente sacca interna dello spinotto ha la funzione di serbatoio del grasso, all’interno della quale è posizionata una speciale molla che consente una costante distribuzione del grasso sullo spinotto, anche nelle condizioni di utilizzo più gravose. Con questa speciale caratteristica tecnica il rendimento rimane costante e non è più necessaria la continua modifica della taratura dei rulli per trovare il migliore rendimento del variatore.

Il Maxi Hi-Speed 12 rulli variatore Polini per Honda SH e Forza 350 Euro 5 è fornito completo di molla di contrasto con una durezza maggiore rispetto all’originale del 15%, che innalza il regime di rotazione del motore alle partenze.

Presenti nella confezione anche i rulli variatore 25×11 grammi 7,5. Il prezzo al pubblico è di euro 184,00 + iva.