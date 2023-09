Mazda CX-30 MY24 arriva in tutti gli showroom italiani

Dopo aver annunciato gli aggiornamenti della Nuova versione 2024, la Mazda CX-30 si appresta a fare il suo debutto nelle concessionarie Mazda italiane. Il 23 settembre, sarà possibile scoprire tutte le informazioni dettagliate su questo crossover ibrido, direttamente presso i saloni ufficiali delle principali città italiane.

La nuova CX-30 è dotata delle più recenti innovazioni nei sistemi di sicurezza e infotainment, che rappresentato il massimo dell’innovazione di Mazda in termini di tecnologia e design. Questo approccio riflette l’arte giapponese del “kaizen”, ovvero il continuo miglioramento. Mazda perfeziona costantemente i suoi veicoli, ascoltando i feedback dei clienti anno dopo anno, al fine di adattare ogni modello alle esigenze del mercato.

Le ultime migliorie apportate alla Mazda CX-30 Nuova versione 2024 la rendono ancora più connettiva, piacevole da guidare e con un livello di sicurezza ineguagliabile. Ora vanta le più recenti funzioni di infotainment Mazda Connect, comprese quelle per smartphone, con uno schermo centrale a colori da 10,25″. Le istruzioni di navigazione di Apple CarPlay e Android Auto possono essere visualizzate nell’Head Up Display sul parabrezza, garantendo così un’esperienza di guida priva di distrazioni e permettendo al conducente di concentrarsi sempre sulla strada mentre riceve le indicazioni di navigazione. Inoltre, la CX-30 2024 include quattro funzioni di sicurezza attiva recentemente potenziate, per offrire la massima protezione possibile.

La filosofia di progettazione “umano-centrica” di Mazda è stata ulteriormente perfezionata con dettagli ergonomici nell’abitacolo e nei comandi, rendendo la guida ancora più semplice e intuitiva. Questo elemento è fondamentale nella promessa di qualità “Crafted in Japan”, che si basa sulla maestria artigianale giapponese. Grazie alla fiducia riposta in questa qualità, oggi tutti i modelli Mazda sono coperti da una nuova garanzia di 6 anni o 150.000 km, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

Per celebrare l’arrivo della Mazda CX-30 2024, è disponibile una promozione speciale fino al 30 settembre: in caso di acquisto con la formula Mazda Advantage, i primi due tagliandi saranno omaggiati grazie al pacchetto di manutenzione ServicePlus Essence.