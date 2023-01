Mazda CX-5 2023 diventa mild hybrid

La Mazda CX-5, il modello della Casa giapponese che ha fissato nuovi standard di riferimento cambiando la percezione di quanto possa essere evoluto un SUV compatto, si arricchisce di importanti novità sia tecniche sia in termini di comfort e line-up.

Con la versione 2023 introduce il sistema Mazda M Hybrid 24V che, associato ai propulsori a benzina 2.0 litri da 165 CV e 2.5 litri da 194 CV, contribuisce a ridurre i consumi di carburante tra il 5% e l’8% rispetto al modello precedente con motori benzina, riutilizzando l’energia recuperata durante la decelerazione e alimentando un ISG che agisce da motore elettrico per assistere il motore endotermico. La batteria agli ioni di litio da 24 V è montata tra le ruote, riducendo al minimo il suo impatto sullo spazio interno, aiutando a ottimizzare la distribuzione del peso e contribuendo alla sicurezza in caso di collisione.

Accanto ai nuovi motori ibridi benzina, la gamma si completa con il già conosciuto diesel 2.2 litri doppia turbina con due livelli di potenza: 150 CV e 380 Nm di coppia, disponibile sia con trazione anteriore sia con trazione integrale Mazda i-Activ AWD, nonché con cambio manuale o automatico a sei marce, e 184 CV e 450 Nm di coppia con trazione integrale associata al cambio automatico.

Comodità, tranquillità e sicurezza nel possedere una CX-5 sono notevolmente migliorate grazie a volante e sedili anteriori riscaldabili elettricamente disponibili ora per tutte le versioni, alla base di ricarica Qi wireless per il telefono aggiunta alla consolle centrale, al display touch-screen per l’utilizzo dell’interfaccia Apple Carplay e Android Auto e a prese anteriori con standard USB-C ad alta velocità.

Pur conservando lo stile del modello 2022, la Mazda CX-5 2023 si rinnova nel suo line up che ora prevede quattro nuovi allestimenti in gamma: Centre Line, Exclusive Line, Homura e Takumi, che adottano elementi distintivi per evidenziarne il rispettivo carattere e adattarsi a qualsiasi stile di vita; a questi si aggiungono, inoltre, le versioni speciali Advantage e Newground.

La Mazda CX-5 2023 è ordinabile da oggi con prezzi compresi tra i 36.700 Euro della versione ibrida benzina 2.0 litri 165 CV Centre Line con trazione anteriore e cambio manuale a 6 marce, fino ad arrivare ai 50.050 Euro per la versione Takumi dotata del propulsore diesel 2.2 litri da 184 CV con trazione integrale e cambio automatico. Le prime unità saranno disponibili negli showroom Mazda a partire dal mese di febbraio.