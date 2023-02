Mazda CX-90: debutta il nuovo SUV crossover

Mazda North American Operations – che segue le attività di Mazda Motor Corporation in Nord America – ha presentato la Mazda CX-90, il nuovo SUV crossover di medie dimensioni del Marchio.

La Casa di Hiroshima prevede di introdurre nella gamma Large Product quattro modelli entro la fine del 2023 a livello mondiale, destinati ai mercati nei quali è maggiore la domanda di SUV. Dopo la CX-60 lanciata lo scorso anno, la CX-90 è il secondo modello del gruppo Large Product della Mazda e offre una significativa evoluzione in termini di prestazioni ambientali e sicurezza e un maggiore piacere di guida. Il lancio della CX-90 arricchisce la gamma dei SUV Mazda, consentendo di soddisfare le esigenze dei clienti e le specificità di ciascun mercato.

La CX-90 è un SUV crossover sviluppato per soddisfare le richieste della clientela del mercato nordamericano. Basato sul concetto “For the Voyage of Your Life” (“Per il viaggio della tua vita”), questo ampio SUV con tre file di sedili offre maggiori prestazioni in fatto di comfort, funzionalità e sicurezza, rendendo più divertente la guida e più piacevole il viaggiare con tanti amici e familiari. Questo nuovo modello di vertice debutterà questa primavera negli Stati Uniti.

Il design della CX-90 ha le proprie radici nel design Kodo “Soul of Motion” di Mazda. Il concetto della sottrazione o “less is more” dà origine a una forma semplice e realizza proporzioni dinamiche e imponenti. L’interno è in ogni aspetto espressione dell’estetica giapponese, che unisce in uno spazio ordinato ed elegante il dinamismo della luce e dei materiali naturali.

Per quanto riguarda il powertrain, Mazda proporrà un nuovo motore turbo a benzina a sei cilindri in linea da 3,3 litri potenziato da un sistema mild ibrido da 48 volt, e un sistema ibrido plug-in e-Skyactiv PHEV che comprende un motore a benzina quattro cilindri in linea da 2,5 litri. In combinazione con la nuova architettura AWD con prevalenza sulla trazione posteriore, la CX-90 offre prestazioni ambientali superiori e nel rispetto delle intenzioni del guidatore.

Mazda ha anche rivolto una meticolosa attenzione per creare a bordo un ambiente confortevole per tutti. Lo spazio degli interni è stato ampliato attorno a tutti i sedili. La terza fila è concepita per tre passeggeri ed è dotata di proprie bocchette per la climatizzazione. Inoltre, la migliorata configurazione della CX-90 ne rafforza le prestazioni di traino, il che insieme ad altri accorgimenti ne aumenta la funzionalità, consentendo al conducente e ai passeggeri di godere durante la marcia di una varietà di impostazioni ed esperienze.

Inoltre, l’inclusione della funzione di visione a 360° See-Through View, in grado di far distinguere in modo intuitivo le informazioni necessarie per manovrare la vettura, nonché un ampio Active Driving Display supportano il funzionamento sicuro del veicolo e migliorano la tranquillità del conducente.

Procedendo verso il 2030, Mazda continuerà la ricerca basata sulla propria filosofia umano-centrica, creerà sempre più esperienze emozionanti di cui possano godere quotidianamente le persone mentre si muovono, rendendo più divertente la vita di tutti i giorni.