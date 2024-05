Mazda dà il via alla prevendita della CX-80

Dopo il lancio della CX-80, un SUV elegante e spazioso con tre file di sedili, che rappresenta la perfezione dell’artigianato giapponese, Mazda ha avviato la prevendita, svelando prezzi e versioni.

La nuova Mazda CX-80 unisce prestazioni di guida superiori e impegno per la mobilità sostenibile, grazie a due motorizzazioni: un motore ibrido plug-in a benzina e-Skyactiv G da 2,5 litri con quattro cilindri e 327 CV, e un motore ibrido diesel a sei cilindri in linea e-Skyactiv D da 3,3 litri e 249 CV, dotato della tecnologia M Hybrid Boost di Mazda, un sistema mild hybrid a 48 V. Entrambi i motori sono accoppiati a una trasmissione automatica a 8 rapporti e alla trazione integrale i-Activ AWD. La CX-80 viene proposta in cinque versioni: Exclusive Line, Homura, Homura Plus, Takumi e Takumi Plus.

Il prezzo di listino della CX-80 parte da 61.235 euro per la versione Exclusive Line con motore 2.5 e-Skyactiv G Plug-in da 327 CV fino ad arrivare a 72.485 euro per la versione Takumi Plus con motorizzazione 3.3 e-Skyactiv D da 249 CV.