Mazda ha iniziato la produzione in serie della MX-30 e-Skyactiv R-EV

Mazda Motor Corporation ha dato il via oggi alla produzione in serie della Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV (nel suo stabilimento numero uno a Ujina, Hiroshim) che segna il ritorno del motore rotativo dopo un’assenza di 11 anni dalla produzione in serie.

La MX-30 e-Skyactiv R-EV è un veicolo unico nel suo genere, un’auto elettrica ibrida plug-in di tipo in serie. Il motore rotativo, compatto e leggero, funge da generatore per caricare la batteria o fornire energia aggiuntiva, mentre la vettura viene spinta sempre dal motore elettrico. Questo innovativo approccio offre un’autonomia di 85 km, fornita esclusivamente dalla batteria da 17,9 kWh, rendendo la MX-30 e-Skyactiv R-EV ideale per gli spostamenti quotidiani. Inoltre, il motore rotativo estende l’autonomia quando necessario, consentendo anche lunghi viaggi senza la preoccupazione di rimanere senza energia.

La Mazda MX-30 è stata introdotta nel 2020 come la prima vettura di serie Mazda con trazione elettrica a batteria. Ora, con l’aggiunta della versione MX-30 e-Skyactiv R-EV, Mazda offre una soluzione ibrida seriale che consente ai guidatori di godere dei vantaggi della guida elettrica anche su lunghe distanze. MX-30 rappresenta l’impegno di Mazda per raggiungere la neutralità del carbonio e offre soluzioni innovative a livello di progettazione e un ampio utilizzo di materiali sostenibili come il sughero e tessuti realizzati con materiali riciclati.

La verniciatura multi-tono della MX-30 viene applicata con tecnologia avanzata, che distribuisce con precisione i colori sulla superficie riducendo al minimo la perdita di vernice. Questo processo innovativo insieme all’uso di nuove vernici che solidificano a temperature più basse contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 del processo di verniciatura del 34% al 37%. Per alimentare la produzione delle MX-30 e-Skyactiv R-EV, lo stabilimento Mazda di Hiroshima ha installato un sistema fotovoltaico da 1,1 MW, che fornisce l’elettricità necessaria per caricare le auto subito dopo la produzione.

La Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV sarà disponibile in tre allestimenti: Prime Line, Exclusive Line e Makoto, con prezzi di listino che variano tra i 38.520 euro e i 41.770 euro. Inoltre, sono previste due versioni speciali, Advantage ed Edition R, caratterizzate da dotazioni di serie esclusive, con prezzi rispettivamente di 40.020 euro e 46.020 euro.

Le prime unità della MX-30 e-Skyactiv R-EV arriveranno nelle concessionarie italiane a partire dall’autunno 2023. Gli appassionati di Mazda e gli amanti dell’innovazione possono già iniziare a prepararsi per un’esperienza di guida unica che combina la tradizione del motore rotativo con l’elettrificazione del futuro.