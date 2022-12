Mazda Italia e l’Associazione Peter Pan insieme contro i tumori pediatrici

Per il 15° anno consecutivo, Mazda Italia rinnova il suo sostegno a Peter Pan – l’Associazione che da ventotto anni si occupa dell’assistenza di bambini oncologici a Roma – mettendo a disposizione una Mazda CX-5 che permetterà ai volontari di accompagnare i piccoli ospiti e le loro famiglie nel massimo del comfort e in tutta sicurezza nei loro spostamenti dalle case in cui sono accolti all’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Nata nel 1994 come associazione di volontariato, Peter Pan è cresciuta molto negli anni e dal 2000 offre accoglienza gratuita alle famiglie non residenti in città che devono trascorrere nella Capitale periodi a volte molto lunghi per poter curare i propri figli. Oltre alla possibilità di alloggiare in trentadue unità abitative dotate di servizi e ampi spazi comuni che favoriscono la socializzazione, alle famiglie ospitate si cerca di far respirare per tutto il tempo delle terapie quel clima di “normalità” di cui si apprezza il valore solo dopo averlo perduto. Tutto questo grazie al supporto di 200 volontari appositamente formati e all’ausilio di un piccolo staff professionale che insieme assicurano il funzionamento delle strutture 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

Il 16 novembre di quest’anno, Peter Pan ha inaugurato la Terza Stella, ovvero una struttura di accoglienza con 40 nuovi alloggi destinati a bambini malati di cancro e alle loro famiglie in fuga da guerre e Paesi a rischio. Al momento sono già 15 le famiglie ucraine accolte, che riceveranno supporto anche per le pratiche burocratiche che le riguardano, oltre ad assistenza psicologica, corsi di lingua, orientamento lavorativo e ricerca alloggiativa.

Mazda Italia è al fianco di Peter Pan dal 2007, rinnovando di anno in anno il comodato a uso gratuito di una vettura per far “volare” i piccoli Peter Pan ancora più velocemente per le strade di Roma alle sedute di terapia, in stazione, in aeroporto e per ogni necessità dell’Associazione. Per questo Natale, le persone di Mazda Italia hanno deciso di contribuire alle attività di Peter Pan anche attraverso una donazione; un piccolo contributo a sostegno dei numerosi servizi che Peter Pan offre: ai genitori l’aiuto di una psico-oncologa per elaborare il peso della malattia e relazionarsi con il figlio malato, ai minori il prezioso supporto di una psicologa dell’età evolutiva e poi ancora le lezioni scolastiche domiciliari e in ospedale, i laboratori creativi e le gite.

Un forte legame che fonda le proprie basi sull’impegno di Mazda Italia sul fronte della solidarietà con un contributo concreto e nella convinzione che solo uniti si può vincere ogni battaglia, anche la più dura.